Das Danke der Woche: Zubehör

Länger zu warten ist keine Option - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Zubehör.

Bei der Abholung unseres E-Bikes wurden wir mit dem selbstverständlichsten aller unschuldigen Verkäuferblicke gefragt, welche Pedale wir dazu kaufen wollten. Ich bin schon allein bei diesem Blick misstrauisch geworden. Das Anti-Wort für schwäbisches Wohlbefinden, „kaufen“, hat mich daraufhin vollends in Deckung gehen lassen - deshalb bin ich diskret, aber schnurstracks, mit der Hand am Geldbeutel Richtung Ausgang gerobbt. Allerdings fiel mir plötzlich auf, dass das Fahrrad ja noch am Tresen stand…! Och. Also bin ich reflexartig hochgeschnellt und habe der verdutzten Verkäuferin (und sämtlichen Zuschauern) berichtet, dass ich nur schnell die Fasern des Industrieteppichs kontrollieren wollte und bestätigen könne, dass alle perfekt ausgerichtet seien. Naja, ganz so war das natürlich nicht. Die Fasern waren nämlich völlig chaotisch und durcheinander!

Jedenfalls wurde mir erklärt, dass Pedale üblicherweise nicht im stolzen Kaufpreis inbegriffen seien. Im Begriff prustend loszulachen, habe ich die Hand schön auf dem Geldbeutel gelassen...

Nun muss man wissen, dass wir ein Mountainbike gekauft haben und damit trotzdem in der Zivilisation bleiben wollen. Pedale mit eingebauter „Lagerfeuer-Lege-Technik“ wären also ebenso unnötig wie Modelle, bei denen mit jeder Umdrehung eine schallende Stimme ruft „das habe ich aber schon viiiiellll schnellller gesehennnn!!!“. Gewöhnliche Pedale genügen völlig. Letztlich haben wir tatsächlich welche gekauft, weil das Fahrrad ohne sie einfach doof ausgesehen hätte.

Frage: Hätte man jetzt nicht Allerweltspedale beilegen können und WER besonderen Schnickschnack will, kauft sie DANN?

Ist das noch eine saubere Geschäftspraktik oder schon Verbraucherschmutz? Warum sind zudem auch bei immer teurer werdenden Smartphones keine Kopfhörer mehr dabei und weshalb lässt sich mancher Hersteller, im Laden, sogar das Ladekabel bezahlen? Von den Überführungskosten bei der Auto-Bestellung ganz zu schweigen! Wen überführen die? Den Verkäufer der Augenwischerei? Soll das Fahrzeug denn etwa im Werk bleiben? Wie könnte ich da am Stammtisch punkten?! „Du, bei meinem neuen Auto ist echt alles topp, es steht sogar auf einem super-schicken Industrieboden in Nord-Italien, soooo glatt!“

Was soll das? Im Supermarkt ist der Käse doch auch schon da, wenn ich ihn kaufe!

Du ahnst es ja nicht.

Wie geht das weiter? Wird Papiermüll künftig pro DIN A4 Seite berechnet? Oder wird im Kino der Ton separat in Rechnung gestellt? „Sie, hörnze mal, der Film wird deutlich besser, wennze de Ton dazunehmen, wissze.“ Unerhört.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Bitte zunächst Geld einwerfen...