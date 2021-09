Das Danke der Woche: Wahlplakate

Wahl es wieder Zeit fürs neue „Danke der Woche“ ist

Es geht dieses Mal an:

Wahlplakate.

Es gibt sie noch: Dinge, die analog und nicht digital sind, physisch präsent und fast greifbar - Wahlplakate zum Beispiel. Allerdings hängen diese teilweise so hoch, dass es mitunter schwierig ist, sie zu berühren. Vermutlich deshalb sollen die Slogans stattdessen uns berühren. Aber nicht etwa von oben herab! Nein. Alle Botschaften strotzen nur so vor eifrigem Werben um deine, des Wählers Gunst, wenn du dann am Wahltag zum Wählen Gunst.

Zweifellos, Wahlen sind ein sehr wichtiges Element einer Demokratie und sie wahrzunehmen ist von Bedeutung - auch wenn die richtige Wahl manchmal kompliziert erscheint:

Zu nahe stehen sich manche Parteien, die sich ansonsten spinnefeind entgegentreten. Zumindest, wenn wir einmal die Sprüche auf den Plakaten betrachten. Einige sind derart flach, dass sie schon in 3D gedruckt werden müssten, um tiefgründig zu erscheinen. Trotzdem sind sie „plakativ“, was so klingt, wie „tief“…, kurios! Andere wiederum sind so ausführlich, dass du sie im Straßenverkehr gar nicht lesen kannst, ohne jemanden zu gefährden oder eine Vollbremsung hinzulegen. Oder beides, oder gerade darum, ach du weißt schon, ich kann grad nicht.

Weiter geht’s:

Andere sind so unauffällig, dass ich unsicher bin, ob es sich nicht doch bloß um die Ankündigung eines Street-Food-Festivals handelt. Farblich ist jedenfalls alles vertreten, wobei mir persönlich manche (auch einfarbige Slogans) inhaltlich deutlich zu bunt sind. Sicher, es gibt immer “Künstler“, die meinen, sie müssten solche Plakate dann „verzieren“ – aber das ist weder lustig noch empfehlenswert, denn es sollte jeder die Chance haben, selbst falschzuliegen. Besser wär‘s, wenn das, was auf den Plakaten steht, realistisch rüberkäme. Doch stattdessen sind auch Worthülsen darunter, oder halt darauf, ach, du weißt schon. Worthülsen enthalten jedenfalls kaum Verwertbares – im besten Fall nur warme Luft für frostige Zeiten…

Die einzige Möglichkeit, mit Wahlplakaten umzugehen ist also, sie nicht allzu sehr zu werten, sondern mit weiteren offiziellen Mitteln zu versuchen, sich selbst ein Bild zu machen. Vom Wahlprogramm der Wunsch-Partei. Ja, du selbst. Werten sonst?

Du ahnst es ja nicht.

Und wenn du am Ende erkennst, dass du dich trotz aller Vorbereitung verwählt hast, dann legst du eben auf. Aber wer gar nicht wählt, sondern sich lieber anschließend in Schlammschlachten der Diskussionen walt, hat schon verloren, bevor es losging.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Irgendetwas à la carte – ich ziehe das mit dem Wählen jetzt nämlich durch.

Wahlplakate.