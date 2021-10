Das Danke der Woche: Licht

Jetzt wird’s Tag – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Licht.

Zurzeit wird es immer früher dunkel. Und kalt. Als ich deshalb neulich so über die Abenddämm(er)ung nachdachte, fiel mir spontan eine drängende Frage aus Schulzeiten wieder ein: Wohin geht eigentlich das Zimmer-Licht, wenn ich es ausschalte? Hey, ich kann kaum beschreiben, wie überrascht ich war, als mir die Antwort klar wurde… Ich bin nämlich zum Friseur - und zu unserer gemeinsamen Verblüffung war es plötzlich bei ihm! Ja, das Licht, genau! „Hier wird’s Licht!“, hat er gesagt! Das, meine Damen und Herren, hat mein Physiklehrer also jahrelang zu verklickern versucht, ohne, dass mir je ein Licht aufgegangen wäre: Physik steckt im Alltag überall die Füße unter den Tisch. Auch beim Friseur! Lustigerweise hatte der Figaro sogar eine Deckenlampe, die flackerte und einige (unwissende) Kunden wunderten sich darüber. Ich nicht mehr. Mir war längst klar, dass eben irgendwo in der Stadt jemand den Schalter betätigt hatte. Als Kind war es mir aber immer unklar geblieben und ich habe mich ständig gewundert, was mit dem Licht passiert – erst ist der Raum voll erleuchtet, dann ist es auf Knopfdruck voll vorbei, dass... er leuchtet. Ohne jede Spur! Besonders skeptische Menschen könnten ja fast zweifeln, dass es Licht überhaupt gibt – dabei existiert es in so viele Formen, dass man es kaum aushellt! Nehmen wir mal Armleuchter. Die sind keineswegs veraltet, nein, einige sind jüngeren Datums. Eigentlich sind sie für Kerzen gedacht und sollen angeblich eine romantische Stimmung erzeugen. Pah. Also bei mir nicht... – ich würde nur die offene Flamme im Auge behalten, sonst niemanden.

Aufgrund klimatischer Veränderungen gibt es inzwischen außerdem immer mehr Waldlichtungen. Nicht nur die hellsten Leuchten spüren, dass auch das nicht sehr romantisch ist. Anders sieht es bei der „Follow-me-Funktion“ fürs Auto-Licht aus. Ich würde jedes Mal selbst strahlen, wenn es mir liebevoll bis zur Haustür folgen tät. Tut es aber nicht. Das Fahrzeug steht nämlich vor der Garage. Die Haustür ist vom Garagentor verdeckt. Vermutlich Licht es daran.

Du ahnst es ja nicht.

Die englische Bezeichnung für Licht, „light“, taucht dagegen sehr häufig auf. Ich erinnere mich dunkel, es schon vor Jahren in Getränkekarten urig-dunkler Kneipen gelesen zu haben. Denn wenn es dort keine normale Limo gab, tat es mir light – ich war schon immer flexibel.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Mal sehen, was da so im Kühlschrank Licht.

Licht.