Das Danke der Woche: Kalender

Tag au - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Kalender.

In der Vorweihnachtszeit sind Kalender in aller Munde. Zumindest, solange sie Essbares enthalten. Das ist ja leider nicht immer so. Statt Schokolade, haben manche Blumensamen intus, oder Lebensweisheiten auf Papier! Hallo? Was spricht denn gegen Schokolade UND Lebensweisheiten, bitteschön? Von mir aus eben „weiße“ Schoko! Schoklar!

Ich weiß doch selber, dass „auch die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt“. Oder, dass „Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht“. Das brauche ich nicht auf Zettelchen zu lesen! Außerdem, welche Reise überhaupt? Und welches Gras? Es schneit! Es ist weiß, da zieht mich nichts zum Grünen!

Schau mal, wenn wir weiterhin Selbstbeherrschung üben wollen, dann muss ein Kalender in dieser Zeit Schokolade enthalten. Punkt! Aber ein schön großer Punkt sollte es schon sein: Mhm, so bauchig, dass er fast einer Kugel gleicht. Herrlich cremig und mit zarter Füllung, ah, ah, nicht zu viel davon, denn am nächsten Tag muss ich ja auch noch etwas essen! Dazu möglichst ein entzückendes Verpackungspapierle, oder paarbierle, gerne ohne allehohl, aber unbedingt kühl. Schließlich ist es Weihnachten!

Schau mal, so ein Adventskalender muss so verlockend sein, dass du sämtliche Türen aufreißen willst und dich bloß nicht traust, weil man das sehen würde. (Pssst ... der Trick ist, die große Tür an der Rückseite zu öffnen, während vorne alles picobello aussieht) – Du ahnst es ja nicht!

Wenn ein Kalender schon nur Wissenswertes enthalten soll, dann fragen wir uns doch lieber, warum September, Oktober, November und Dezember eigentlich mit einer Buchstabenfolge beginnen, die praktisch den lateinischen Zahlen 7 – 10 entspricht. Falls du schon länger kein Latein gesprochen hättest (ich auch nicht), dann denkst du vielleicht an italienische Zahlen (ich auch). Tja, leider ist der September aber nicht (mehr) der siebte, sondern der neunte Monat. Und nun? Warum ist das so? Weil zwei sehr bescheidene römische Kaiser, Julius Cäsar und Augustus, Lust hatten, sich einen kompletten Monat zu gönnen; Julius Cäsar den siebten Monat, Augustus den achten. Alle Achtung!

Und wir? Wir bekommen es nicht einmal hin, dass jeder Adventskalender Schokolade enthält! Dabei ginge es da um nur 24 Tage! Ganz ehrlich. So ist das kein Kalender, sondern „kon lender“, wie wir im Schwabeland sagen würden - wenn man überhaupt darüber sprechen wollte ...

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Essbares Papier. Ob es nun will oder nicht.

Kalender.