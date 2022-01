Das Danke der Woche: Die Hotline

RUF NICHT AN! Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Die Hotline.

Eine Hotline gilt als ausgezeichnet, wenn sie 24 Stunden am Tag besetzt ist. Aber genau da fängt das Problem ja an zu tuten, gell? Denn solange besetzt ist, kommst du nämlich nicht durch!

Aber fangen wir vorne an:

Neulich war ein Anruf bei unserer Telefongesellschaft fällig. Dafür musst du, also wir, erstmal wissen, wo du überhaupt durchklingeln DARFST!

Es kann nämlich sein, dass du für die Allerweltsnummer keine Berechtigung hast. Dann gilt für dich kurioserweise eine ganz andere, weil dein Spitzname im Kindi mit P begann und du inzwischen Schuhgröße 44 1/3 trägst. Rufst du also an der falschen Stelle an, wirst du ratzfatz (das Einzige, was schnell geht) weitergeleitet - falls überhaupt jemand abnimmt. Und nach weiteren 45 min … bricht der Anruf einfach ab. Und du? Du lächelst mit kreiselnden Augen, weil das Warteschleifen-Gedudel endlich verstummt.

Du ahnst es ja nicht.

Landest du jemals beim Richtigen, musst du dich erst authentifizieren. Dafür brauchst du nur die E-Mail-Adresse der Hebamme deiner Großmutter, den ideellen Durchmesser des W-LAN-Signals, eine PIN, die du bei Abschluss des Vertrages hättest erneuern sollen und ... du musst das tagesaktuelle Gedicht aufsagen.

Tja, Letzteres kannte ich nicht und habe selbst eines kreiert (Betonung auf „eiert“):

"Ringelingeling, Ring Ring, das ist schon echt ein Ding!

Ich muss was klären und bin dabei, doch schneller leg ich wohl ein Ei.

So ruf ich an und kämpf mich durch, bis ich mir vorkomm, wie ein … Lurch.

Die Warteschleifen-Melodie, sie geht mir nach, du glaubst nicht wie.

Und ist dann endlich jemand dran, verpufft die Freud gleich kurzerhand.

Erst muss ich meine Daten nennen, sonst lassen die mich wieder rennen.

Beweis ich endlich, wer ich bin, macht‘s plötzlich ÄÄÄÄ und noch nicht BING!

Dann werd ich NOCHMAL (!) weiterg’leitet und war doch schon sooo vorbereitet!

Und nach Stunden, ganz final, hab ich sogar die Qual der Wahl:

Denn Zusatz-Fragen hätt ich viele, sie lenken aber ab vom Ziele.

Und mir fällt leider nicht mehr ein, was einst sollt meine Frage sein!

Zu lang ist’s her, doch sei’s nun drum, ich dreh den Spies jetzt einfach um:

Mit mildem Lächeln leg ICH auf.“

Ja, auf den Schluss machen die sich bestimmt auch keinen Reim.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Veggie-Hot-Dog. Hotline für Nicht-Hunde.

