Das Danke der Woche: Das Navi

Hier geht’s lang, aber nur kurz - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Das Navi.

Früher glich eine Autofahrt einem Kartenspiel. Das war lustig. Es ging darum, wer die allermeisten Falten in die Karte bekam, noch bevor man ankam, wo niemand hinwollte.

Dieser Spaß ist heute durch Navigations-Systeme sozusagen... dahin. Ständig wird einem mitgeteilt, wie man fahren soll.

Unser Navi sagt gerne: „Bitte halten Sie sich rechts“ – darauf falle ich natürlich nicht rein und lasse schön beide Hände am Steuer. Wie könnte ich mich denn selbst halten und gleichzeitig lenken? Fährt meine geliebte Frau mit, hält SIE mich manchmal rechts.

Aber wenn die Aufforderung lautet, mich links zu halten, bin ich aufgeschmissen: Ich sitze im Auto immer am Fenster und links von mir sitzt niemand. Nur die weite unberührte Natur. Da hält mich nix – deshalb fahre ich ja und stehe nicht rum!

Ach, was habe ich mich schon über mein Navi gefreut – es hat nämlich eine Sprachsteuerung und Hörprobleme. Eine unglaubliche Kombi im Kombi. Wenn ich nach Ulm muss, und Ulm sage, versteht es mich einfach nicht. Ulm?! Navi soll ich es denn sonst aussprechen?!

Ich habe manchmal den Eindruck, das Gerät weiß selbst nicht so genau, wo es lang geht. Oder es wählt ausgerechnet die Route, die besonders lang geht (!). Aber es hat meist recht. Wir Wagen es selten, den Anweisungen im Wagen nicht zu folgen. Sobald wir nämlich im Stau stehen, kann man es fast lachen hören. Immerhin höre ich irgendwas! Denn wenn alle 14 Jahre mal ein super Lied im Radio kommt und ich lauter drehe, setzt garantiert eine Millisekunde vorher das Navi mit einer Sprachansage an. Die schallt mir dann in gefönter Jet-Lautstärke entgegen. Darauf kannst du einfach nicht tanzen. Das ist doch Absicht! Aber verscherze es dir bloß nicht, sonst verleitet es dich, du hast ein Verfahren am Hals und findest nicht mehr zurück.

Du ahnst es ja nicht.

Meine Orientierung hat unendliches Potential. Ja, so schlecht. Ohne Navi bin ich aufgeschmissen. Mein Schatz glaubt noch heute, ich sei früher immer mehrere Tage auf Geschäftsreise gewesen. Dabei war es manchmal auch nur eine 1-Tages-Tour ins nächste Bundesland und ich habe drei Monde gebraucht. Als mich irgendwann die Navigier packte und ich endlich ein Navi hatte, hat es zack gemacht, und ich saß im Homeoffice.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Weiß ich gerade nicht direkt.

Das Navi.