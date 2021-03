Das Danke der Woche

Wir heißen das Wochenende willkommen - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Temperatur.

Bereits der große Albert Einstein hat erkannt, wie relativ so manches ist. Dabei ist nicht nur die Zeit relativ (schnell vorbei, wenn’s schön ist und sooooo lahm, wenn’s mal nicht so schön ist), sondern ebenso die Temperatur. Wie oft ist dem Einen kalt, der Anderen warm, oder andersrum. Dann gibt es manchmal Diskussionen und manch einer kann sich warm anziehen. Das kommt in den besten Familien vor. Deshalb habe ich einen Witz ersonnen - und zwar diesen hier: Sagt ein Hund zu einer Katz‘ „Mi friert’s!“ – da antwortet die Katz‘ „Mi au!“. Ach, der war nicht so lustig? Ja was hast du denn erwartet, wo kaum Hund sich mit einer Katze unterhalten wird, ohne, dass es gleich heiß hergeht?! Selbstredend…

Zu Schulzeiten haben wir den Versuch gemacht, eine Schüssel mit eiskaltem und eine weitere mit heißem Wasser zu füllen und je eine Hand einzutauchen. Ja, ich bin heute noch ganz verwirrt, denn ich denke, es war der Moment, als mir das Wort „heißkalt“ in den Sinn gekommen ist. Vielleicht hat das mit den Wortspielen damals begonnen. Ich fand es nämlich einfach nur cool und hab seither einen Wordsspaß.

Aber Kälte mag ich an sich gar nicht, mir ist es lieber warm ums Herz. Und wenn irgendwo ein Fenster auf ist, klicke ich es reflexartig sofort zu, oder sitze irgendwann mit einer auf die Spitze getriebenen Zwiebeltaktik auf dem Sofa. Das ist deshalb passend, weil mir fast die Augen tränen, wenn ich die Schichten wieder ablegen muss – so viel Zeit hat doch kein Mensch! Man könnte sagen, ich sei extrem cool. Aber das wäre sehr unterkühlt ausgedrückt. Es lässt sich besser beschreiben: „Erfrier ich, als dass mir mal zu heiß wird“ - bevor jetzt jemand meint, ich sei Warmduscher, weit gefehlt! Ich dusche nämlich so heiß, dass sogar die Seife flüssig ist: Bei ca. 42°. Zum Verständnis: 90° wäre ein rechter Winkel!

Du ahnst es ja nicht.

Auch beim Essen ist die Temperatur entscheidend. Ist es zu kalt, ist es nicht gut. Aber ist es zu heiß, kann man nicht mehr richtig sprechen und wirkt irgendwie hektisch. Durch heftiges Fuchteln und Stoßatmen versucht man dann, die Temperatur zu regulieren und trotzdem souverän auszusehen. Manchmal klappt’s.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Eis. Vielleicht aber auch swei.

