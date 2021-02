Das Danke der Woche

Dorf ich bitten? Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Ortsnamen, Teil 2.

Sagt einer zum anderen: „Weißt du noch, als wir zu Studienzeiten in winzigen Zimmern unter der Burg gewohnt haben?“ – „Na, klar, ich erinnere mich! Die Herrenzimmern waren so kalt, dass wir uns tagsüber am Sonnenbühl wieder auftauen mussten.“ – „Oh ja, jedenfalls habe ich eine Idee: seit damals Lichtenstein dort, den ich zurückgelassen habe, als wir ausgezogen sind. Ich denke oft an den Gutenstein und habe mir überlegt, ob wir mit unseren Frauen mal in den Urlaub dorthin fahren wollen, sobald das wieder möglich ist - was Sachsen dazu?“ – „Naja, wäre schon toll und sonst kommen wir ja nie dort Hindelang.“ - „Dann seid ihr dabei? Meine Frau möchte nämlich unbedingt, dass ich Irndorf zeige, wo sie noch nie zuvor gewesen ist.“ – „OK, aber wo werden wir übernachten?“ - „Stetten an der Donau nicht so ein imposantes 5-Sterne-Hotel?“ – „Was? Also mir tät’s auch ein günstigeres Laupheim! Da Reichenau ein Zelt oder ein 2-Sterne-Hotel!“ – „Ach komm! Ein Wertheim wäre viel besser, damit uns die beiden nicht mit Bissingen Kommentaren begegnen. Sonst können wir ständig Nusplingen und ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen.“ – „Ja, du hast recht - ich sehe sie schon vor mir, wie sie die Stirn in Zwiefalten legt und ihr die Hutschnur reißt, weil auf dem Zeltplatz ein Biberach an der Riß“. „Eben, und wenn’s an einem Willkommenskorb mit Blaubeuren und roten Rosenfeld, ist der Urlaub gleich futsch…“ – „Schon wahr, hab eh keine Lust, dass ich vor lauter Sparen ständig über unbefestigte Wege und Wiesensteig… - schließlich liebt mich meine Hilde ja auch deshalb, weil ich als Herbertingen wie Romantik schon immer die gebührende Beachtung schenke.“ – „Eben, riskieren wir demnach lieber nichts, sonst gibt sie dir kein Kißlegg mehr, wenn ihr in Hildesheim schlafen geht.“

Du ahnst es ja nicht.

„In Ordnung, hast du eigentlich noch die alten Aufschriebe von damals?“- „Klar doch, ganz Schönau in gebundener Form - weißt du was? Ich bringe dir die Tage mal das Buchheim und du kannst mit Hilde drin stöbern. Den Reiseplan überlassen wir sowieso unseren Damen, dann Lonsee sich bestimmt etwas Tolles einfallen. Nur eine Bitte: Zusätzlich zum Bad Buchau unbedingt einen Internetanschluss, damit wir auf einem Tablet Fußball schauen können!“ – „Geht leider nicht. Ich habe keine Tabletten – ich bekomme nur Saft“.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Donauwelle.

Ortsnamen.