Das Danke der Woche

Fragen.

Die Welt der Fragen ist unbeschreiblich groß. Es gibt für alles die richtige Frage, und für manches sogar eine Antwort. Du fragst dich, was ich damit meine? Frag nicht dich, frag mich. Ich tu’s ja auch! Also: Zum einen gibt’s die sogenannten rhetorischen Fragen, die immer dann gestellt werden, wenn man eigentlich keine Antwort erwartet – und antwortet trotzdem ebber, wird’s lustig: „Ist das dein Ernst?!“ – „Nein, pssst, das ist Heinz!“. Außerdem gibt es Fragen, zu denen der Fragende die gewünschte Antwort längst kennt und nur testet, ob abweichend geantwortet wird: „Du, sag mal, findest du mich zu dick?“ – „Im Vergleich zu was?“. Autsch, klarer Fall. Es gibt aber auch Fragen, die selbst die reinsten Antworten sind und künftige Fragen verhindern: „Sollen wir etwas essen?“ – „Klar, rufst du mich dann, wenn du gekocht hast?“. Oh, oh.

Du ahnst es ja nicht.

Zu Schulzeiten hatte ich einen wunderbaren BWL-Lehrer am Wirtschaftsgymnasium. Er gehört, wie meine geliebten Eltern, zu den Menschen, die immer eine Antwort parat haben – also musste ich ihn auch mal mit einer unlösbaren Frage herausfordern: „Angenommen, ich trampe mit erhobenem Daumen und einem Schild (‚Tuttlingen‘), als ein Taxi anhält. Am Ziel möchte der freundliche Fahrer den Fahrpreis berechnen - muss ich bezahlen?“ Bestimmt gibt es juristisch versierte Menschen, die das aus dem Stand entscheiden können und gar nicht in Fahrt kommen. Aber wir beide waren damals spontan überfragt und nur einer von uns war glücklich... - na, wer wohl? (Rhetorische Frage - bitte nicht mehr anrufen)

Es gibt auch sportliche Ping-Pong-Fragen. Sie sind nur mit passender Gegenfrage zu beantworten: Einmal hat mich meine geliebte Schwiegermama gefragt: „Matteo, hast du eigentlich gesehen, dass ich neue Blumen gepflanzt habe?“ – Meine direkte Gegenfrage war: „Hast du gesehen, dass ich neue Alufelgen habe?“ – Da waren wir beide sehr beeindruckt. Und haben gelacht. Trotzdem hatte sie natürlich recht – ich bin nämlich immer noch ziemlich ratlos, wenn es um Blumen und Pflanzen geht. Ich glaube, ich habe auch schon Unkraut gegossen... Aber mir fehlt eben die Übung. Vielleicht bekomme ich ja mal überraschend einen wunderschönen Blumenstrauß geschenkt. Glaub mir, ich frage mich dann schon selbst, wie sie wohl heißen mag, die Blume…

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? „Torta di Fragola“ (dt: Erdbeertorte) - Aber ich habe keine Ahnung, wo die plötzlich herkommt.

