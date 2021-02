Das Danke der Woche

Da haben wir alle Register gezogen - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

PV-Anlage.

Neulich war uns langweilig. Abends. Also haben wir spontan beschlossen, den Bitten der Bundesnetzagentur nachzukommen, unsere Photovoltaik-Anlage im sogenannten ‚Marktstammdatenregister’ anzumelden - diese Bezeichnung haut mich schon um! Was hätte ich sie doch als Kind gebrauchen können, wenn es mal wieder ums längste Wort ging! Mit ‚Arbeitsschuhschuhbändelmaterial‘ hatte ich ja nur Diskussionen! Das sei überhaupt kein Wort, haben sie gesagt. Das hätten sie ja noch nie gehört, haben sie gesagt. Ach ja? Jetzt steht es sogar in der Zeitung! Ätsch – also reißt euch am Riemen!

Zurück zum Thema: Seit der Registrierung der PV-Anlage kennen wir nun all ihre Geheimnisse. Das war ein interessanter Abend. Es ging nämlich nicht nur um langweilige Fragen wie zum Beispiel unsere Anschrift oder andere weltliche Dinge. Nein, es wurden die ganz großen Informationen abgefragt: geographische Koordinaten, überwiegende Ausrichtung der Anlage, Anzahl der Einzelmodule, Nennleistung der Wechselrichter (in die korrekte Einheit umgerechnet) und sogar etwaige Leistungsbeschränkungen der Anlage - wobei Schnee, Eis oder Winter als Antwort kurioserweise nicht akzeptiert wurden. Und zu guter Letzte kam die Frage aller Fragen: Der Neigungswinkel der Dächer! Da meine geliebte Frau sehr viel Wert auf Ordnung legt (halten wir fest: Ich habe ganz großes Glück mit ihr) war die Jagd nach den notwendigen Angaben leider schnell vorbei. Och. Aber wenigstens konnte ich zwischendurch die Kompassfunktion meines Smartphones ausreizen. Bisher hatte ich die nur zur Bestimmung der Windrichtung genutzt – wenn mir ein böiges Lüftchen mal wieder lustige Frisuren zauberte, weil ich gerade oben ohne mit unserem Hund draußen war.

Du ahnst es ja nicht.

Jedenfalls waren wir mit dem Fragebogen so schnell fertig, dass ich noch Adrenalin übrig hatte, als die ganze Spannung weg war. Also habe ich Fuchs in der verbleibenden Zeit eine alternative Antwort verfasst - und zwar diese hier:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 – liebe Netzagentur, bitte setzen Sie sich die Angaben aus diesem Grundbausatz an Buchstaben und Ziffern selbst zusammen. Achten Sie dabei sorgfältig auf Groß- und Kleinschreibung und vermeiden Sie es, Bestandteile kursiv darzustellen, ganz unabhängig vom Neigungswinkel Ihres Dachs. Ach und noch etwas: Berücksichtigen Sie unbedingt auch die Botschaft zwischen den Zeilen - aber nichts für ungut, war ja Netz so gemeint.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Fast Food mit handgemachtem Tipp.