Das Danke der Woche

Klopf, klopf - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Das Herz.

Es ist schon irgendwie kurios - das Herz schlägt und ist trotzdem Pazifist - es ist das wichtigste Symbol für Liebe und Gewaltlosigkeit. Weil dies wie ein Widerspruch wirkt, fassen wir uns nun ein Herz und stellen es in den sprachlichen Scheinwerfer – wollen wir doch mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht haben wir ja Glück und es läuft verlegen rot an...

Also: Das Herz ist eindeutig sehr fleißig und arbeitet sogar abends, wenn der Rest von uns gemütlich auf dem Sofa sitzt. Trotzdem lebt es permanent auf Pump und versucht alles, um bloß flüssig zu sein. Dabei geht es leidenschaftlich ans Werk und steckt sehr viel Herzblut in sein Tun. Es nimmt sich aber nicht nur unseren Lebenssaft zu Herzen, sondern reagiert auch auf ungerechtfertigte Kritik durchaus empfindlich.

Zuweilen hört man, „der trägt sein Herz am rechten Fleck“ und doch ist es bei der überwältigenden Mehrheit der Menschen gar nicht rechts, sondern links angesiedelt. Dieses Versteckspiel ist dem Herzen aber herzlich wurscht. Denn es weiß ja selbst nicht so genau, wo es sich gerade befindet! Mal rutscht es flink in die Hose, mal schlägt es wild bis in den Hals. Wenn es sich besonders wohlfühlt, ist es bei manchen Zeitgenossen sogar in deren Augen zu erkennen. Auf dem Weg dorthin hinterlässt es trügerische rote Bäckchen und an seiner ursprünglichen Stelle nichts als Wärme. Herz sich romantisch an, gell?

Du ahnst es ja nicht.

Ach ja, das liebe Herz, was würden wir nur ohne es tun - uns wäre vermutlich ziemlich langweilig. Ich bin wirklich froh, eines zu haben. Übrigens: Wer kein Herz zu haben scheint, dem schenkst du einfach deins. Aber pass auf, dass derjenige (m/w/d) es beim Abschied nicht kaltherzig mitnimmt. Herzlosigkeit braucht nämlich keins.

Obwohl das Herz gar nicht das allergrößte Organ im Körper ist, hat es trotzdem den meisten Platz. Zumindest ist das bei herzensguten Menschen der Fall. Wer sich hier angesprochen fühlt, darf sich gerne gebauchpinselt fühlen. Woher kommt die Bezeichnung „Herz“ eigentlich? Vielleicht von ‚Herr Z.‘? Wäre schlüssig. Aber für mich steht fest, dass ‚Herz‘ schlichtweg die Abkürzung von ‚Herzilein‘ ist – eine Verniedlichung, obwohl Herzen in allerlei Größen vorkommen. Und welches ist das allergrößte Herz? Gewiss das Mutterherz!

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt es heute Abend noch? Flammendes Herz – zwar nicht herzhaft, aber dafür süß, gell?