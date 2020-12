Das Danke der Woche

Wir schreiben Geschichte – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Geschichte.

Das Fest Z‘Weihnachten (Betonung auf Zwei) wird aufgrund notwendiger Einschränkungen in die Geschichte eingehen. Aber bald liegt 2020 hinter uns und wir sind den Stress hoffentlich los. Wisst ihr, wer auch froh war, als Ruhe einkehrte? Na, poleon! Den Kennedy meisten heute nicht mehr persönlich. Er musste einst direkt Kaiser [der Franz.] werden, weil die Franzosen Sonnenkönig wie den Ludwig XIV partout nicht mehr wollten. Beide Herrschaften verbrachten ihren Lebensabend übrigens in der Bredouille. Napoleon war sein Leben lang rastlos auf der Suche. Bis heute sieht ihn mit einer Hand nach seinem Geldbeutel tasten. Und Geld, das fand auch der Alfred Nobel. War der eine aber zu guten Teilen (Bonaparte) Unruhestifter, ist letzterer noch immer Nobelpreis-Stifter. Mit Stiften konnten auch andere gut umgehen. Goethe hat zum Beispiel auf eigene Faust hoch angesehene Werke verfasst. Ob ihm das in der modernen Zeit noch möglich wäre? Friedrich Schiller würde heutzutage von seinen Kumpels wohl „Chiller“ genannt, was sich nicht gut auf einem Buch macht. Vasco da Gama würde mit „Was goht da Gama?“ empfangen und Wilhelm der Eroberer hätte den Spitznamen Casanova weg.

Du ahnst es ja nicht.

Aber in „Geschichte“ steckt „Geh und schichte“ – also sollte jeder Schicht für Schicht gute Taten aufhäufen und zur Harmonie beitragen. Das haben bisher nicht alle beherzigt: Nehmen wir Dschingis Kahn – der wurde irgendwann ausrangiert und hat längst kein Wasser mehr unter dem Kiel. Weil er als Kapitän ohnehin unbeliebt war, ist es auch nicht so, dass sich nur Sigmund Freud. Das Tutanchamun genauso. Irgendwann sind die Menschen lieber Kolumbus gefahren und bereisten die Welt. Die Souvenirs, die sie von Humboldt oder anderswo mitbrachten, kann man sich sogar online anschauen, solange man nicht selbst reisen kann. Wir sollten immer das Beste daraus machen, auch dann, wenn man einem Guttenberg von Herausforderungen gegenübersteht. Deshalb empfehle ich jedem, auch Giuseppe: Verdi mit aller Kraft gegen Trübsal! Und James, Cook mal, in ein paar Jahren schauen wir hoffentlich mit Stolz darauf zurück, wie wir dieses Weihnachten verbracht haben. Die einen passiv, die anderen aktiv - Profi-Sportler werden sagen können „Damals Hannibal gespielt und Marco Polo“.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt‘s heute Abend noch? Georg Friedrich‘s Händel - da Vinci als Vegetarier guten Appetit…

