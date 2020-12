Wer? Ich? Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Dich.

Diese denkwürdige Zeit ist auch eine „dankwürdige“. Deshalb ist diese Jubiläumsedition des „Danke der Woche“ für dich - das wollte ich schon immer mal machen: dir Danke sagen. Ganz persönlich.

Ich weiß schon, du liest das jetzt und denkst: „Ja, toll, der meint alle“. Nö, weit gefehlt, ich meine nicht alle - sonst hätte ich ja „alle“ geschrieben. Ich meine dich. Genau dich. Du hast es dir verdient. Keine Sorge, dieses eine Mal ist es nicht ironisch.

So langsam überlegst du, wie es wäre, wenn ich tatsächlich dich meinte… - Naja, wie gesagt, ich meine dich! Und damit du es glaubst, beschreibe ich dich jetzt:

Du schaust im Moment ziemlich angestrengt auf diese Zeilen und grübelst, wen ich wohl wirklich meinen könnte. Während du das liest, kneifst du deine Augen zu und bekommst Denkfalten. Und jetzt prüfst gerade, ob es stimmt, stimmt’s? Sodele, musst du grinsen? Da schau her, ich auch!

Du ahnst es ja nicht.

So, nachdem wir das nun geklärt haben, lass uns weiter „Gedanken-Raten“ spielen: Kann es sein, dass du dir gerade einen groooooßen Elefanten vorstellst? Erwischt, gell? Steht der Elefant zufällig an einem grauen See mit viiiiiielen grünen Bäumen im Hintergrund? Ja? Sehr schön! Das funktioniert prima! Dann machen wir es jetzt einmal andersherum: Versuche NICHT an einen fließenden Bach zu denken. Hm, klappt nicht, du siehst ihn genau vor dir, gell? Du hörst sogar sein Rauschen, wenn du nur schon das Wort „Rauschen“ liest? OK, wie wäre es dann mit einem Marmeladen-Toast – siehst du das auch? Lecker!

Also, auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, erreichen dich diese Zeilen ganz direkt. Das liegt daran, dass Schreiben etwas Wunderbares ist, aber eben nur, wenn es jemand liest. Deshalb danke ich dir für dieses gemeinsame Jahr, in dem das „Danke der Woche“ nun schon in der Schwäbischen Zeitung erscheint. Und Danke dafür, dass du beiträgst, es zu dem zu machen, was es ist: unser „Danke der Woche“, eine geschriebene Kolumne. Wer meint, ein Bild sage mehr als tausend Worte, dem sagen wir, was kein Bild je rüberbringen kann: „Zwischen uns liegt nur der Zeilenabstand.“

Danke.

PS: Und was gibt‘s heute Abend noch? Knusprige (Brot-)Schreiben auf Anfrage. Von wegen Toast-Preis.

