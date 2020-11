Das Danke der Woche

Reife Leistung – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Platten.

Nein, nicht etwa Schallplatten. Die kennt man heute kaum noch. Auch keine Platten voll köstlicher Speisen in Restaurants, denn die sind leider derzeit geschlossen. Und nö, es geht ebenso wenig um jene für Computer, die zumindest früher Festplatten hießen – heute heißen sie bestimmt Partyplatten oder so.

Ich meine einen klassischen Reifenplatten. Neulich wollten wir mit dem Oldtimer die letzte Fahrt vor dem Winterschlaf machen. Aber da wurde dann nix draus und auch aus unserer Planung war die Luft raus. Och nö und Pneu reimt sich zufällig. Kurioserweise war er nicht vollständig entleert, sondern nur unten. Aber genau dorthin, ins Tal, wollten wir ja. Also haben wir erstmal den Ersatzreifen aufgezogen. Die Witterung war sehr schön. Zum Glück. Denn ein Ersatzrad macht noch keinen Sommer. Und Winterreifen brauchen wir nicht, weil das Schätzchen ja nicht als Schneemobil fungieren soll.

Das Tolle ist, dass ein Radwechsel bei einem DS Oldtimer zu den spannenden Dingen gehört – bei diesem Modell spricht man übrigens von „ihr“: die DS oder meinetwegen die Auto. Um das Rad zu wechseln, wird sie erst per Hydropneumatik in die Hochstellung gebracht, dann wird der Wagenheber befestigt. Wenn sie anschließend wieder auf die Tiefstellung gesenkt wird, zieht sie auf einer Seite die Räder hoch. Wie ein Kind, das partout das Gras nicht berühren möchte und reflexartig das „Fahrwerk“ hochklappt. An und Pfirsich immer nett anzuschauen. Aber am Wochenende ist man natürlich im Stress.

Und das ist nun schon zum zweiten Mal passiert! Keine Ahnung, ob ich irgendwo, unbemerkt, einen Plattenvertrag unterschrieben habe…

Du ahnst es ja nicht.

Erst dachte ich, wir hätten uns einen Nagel eingefahren, eine Schraube, oder einen besonders steifen Regenwurm. Aber letztlich stellte sich heraus, dass der Schlauch im Reifen porös geworden war und irgendwann entspannt ausgeatmet hatte. Jaaaahaha. Ich stand genauso auf dem Schlauch, als ich das erblickt habe. Jedenfalls war es also kein Nagel oder ähnliches. Hätte mich auch überrascht. Ich war nie im Nagelstudio und lasse das Auto immer brav VOR dem Baumarkt stehen. Gut, vielleicht wäre eine Spätfolge der Qualitätsproben des Reifenherstellers als Ursache in Frage gekommen. Die machen bestimmt mal Stichproben. Nicht? Na dann wundert mich nichts mehr.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Pustekuchen und dicke Backen.