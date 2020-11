Das Danke der Woche

Übersee nichts – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Amerika.

Sagt einer zum anderen: „Warst du schon mal in Amerika?“ – „Nevada noch nie, und du?“ – „Iowa, ganz oft! Wir waren sogar mit Florida, unserem Sohn. Sollen wir mal gemeinsam hin, deine Frau Laska, Du und Jackson?“ – „Ah, Laska wäre begeistert und Jacksonville bestimmt auch, aber ich Fresno einen Besen, wenn das klappt!“ – „Warum, wer ist das Problem?“ – „Hawa,ii natürlich!“ – „Hast du Angst vorm Fliegen?“ – „Nein, nur vorm Abstürzen!“ – „Ah! Rizona, hat genauso Flugangst. Sie würde dem Piloten echt was Houston, wenn es brenzlig würde! Trotzdem darfst du deiner Familie nicht im Weg stehen!“ - „New York mir bitte kein schlechtes Gewissen ein!“ – „Ich Maine das nicht böse. Aber show mal, sogar politisch ist das Meiste geklärt. Wirrwarrten zwar noch ab, bis wir Baltimore wissen. Doch einer der Beiden hat es geschafft, ähm, einer, der Biden, hat es geschafft!“ – „Trotzdem hätte die Wahl WHITE HOUSE harmonischer laufen können!“- „Stimmt, aber wirf jetzt mal einen Blick in den Katalog“ – „Ohio, da gibt es sogar eine bayrische Siedlung in Bavaria Hills!“ – „Genau! Dort habe ich mal ein Vorstellungsgespräch für einen Boston abgelehnt.“ – „Warum?“ – „Ich war unsicher und wollte vermeiden, dass der ganze Aufwand Phoenix wäre. Dallas ich lieber die Finger weg. Vermont er muss gleich auswandern, soll‘s machen, aber mir reicht Urlaub dort.“ – „OK, also, wo würden wir buchen?“– „Mein Kumpel Tucky betreibt das Reisebüro ‚Lifornien‘. Ich Kentucky schon ewig. Sein Bruder Francisco ist im Team der Experte für günstige Konditionen – wir San Francisco immer dankbar. Er hatte sich schon früh Indiana, die Assistentin, verliebt – noch heute hält Detroit zu ihm“ - „Klingt alles schön, aber wenn‘s mit der Reise dann doch nichts wird, würde mir das echt einen Denver versetzen! Du ahnst es ja nicht“. – „Alabama nicht lang rum, das klappt - Michigan jetzt einfach eine Anfrage hin und sicherlich Kalifornien uns was Tolles zusammenstellen. Es gibt fast viel zu Philadelphia an kuriosen Sehenswürdigkeiten! An einem Strand hatte ein gewisser Pitt mal eine Sandburg gebaut. Und Pittsburgh steht heute noch! Auch kulinarisch ist alles top - der Memphis so lecker, dass ich am liebsten den ganzen Tag Nashville.“ – „OK, melde dich, wenn du ein Angebot von denen hast“ – „Oklahoma, sobald ich eine Antwort von Tennessee, leite ich sie dir weiter an jetztbleibhaltdaheimkerle@lanta.de!“

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Abmarshmallows und gute Amerikaner.

