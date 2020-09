Das Danke der Woche

Spieglein, Spieglein an der Wand - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Kurze Spiegel.

Neulich waren wir in einem Schuhgeschäft. Vor Ort, nicht online, denn das Risiko, Latschen zu bestellen, die zu klein sind, ist mir zu groß. Mit anderen Worten: Den Schuh zieh ich mir nicht an! Deshalb machen wir uns immer gerne auf die Socken, um in einem echten Laden nach dem rechten Schuh zu stöbern – das macht mehr Spaß und geht mit links – auch ohne Links oder sonstiges Online-Zeugs. Ich finde es prima, das Objekt der Begierde in freier Wildlederbahn anschauen zu können. Und ist die Auswahl groß genug, fällt eine langwierige Wahl aus – die wird stattdessen schnell, in aller Kürze, erledigt. Womit wir direkt beim Thema wären: Will man einen Schuh nämlich anprobieren, sucht man erst mal einen Spiegel. Und Spiegel tauchen nur kurz auf, lange Exemplare sind eher selten.

Aber warum sind Spiegel in Schuhgeschäften überhaupt kurz, bitteschön? Denkt sich der Spiegel-Ingenieur etwa: „Warte kurz, Schuhe werden auf dem Boden getragen, also braucht’s den Rest des Spiegels nicht…?“ Was spart man sich damit auf lange Sicht? Die Kunden? Für mich ist das jedenfalls ein Kurzschluss, ähm Trugschluss, denn man sieht im kurzen Spiegel leider nur den Schuh... - und wie der aussieht, weiß ich zu dem Zeitpunkt ja schon lange, weil ich ihn schließlich selbst ausgesucht habe, gell?

Natürlich gibt es manchmal lange Spiegel, aber die werden oft von Schuhkartons verdeckt. In solchen Fällen sieht man praktisch nur das Gesicht. Ich frage mich, was das werden soll - ein Baukasten?

Kurzum: Ändert sich denn gerade die Einkaufskultur, sag du mir? Wie geht das weiter? Schaue ich künftig durch den Briefkastenschlitz, wenn ich im Laden einen neuen Gürtel umschnalle? Und statt Brillen anprobieren zu dürfen, drückt man mir nur noch die Gläser in die Hand, weil ich mein Gesicht schon aus dem Schuhladen kenne?

Du ahnst es ja nicht.

Vielleicht möchte der lokale Handel auch nur das eigene Online-Geschäft ankurbeln: Unlängst, also kürzlich, hat mir eine Verkäuferin zugerufen, „schicke Schuhe!“. Daraufhin habe ich ihr lächelnd geantwortet: „Ach, nicht nötig, Dankeschön - die kaufe ich gleich hier und nehme sie mit - Schicken wäre die reinste Zeitverschwendung!“. Da hat sie gaaaaanz große Augen gemacht - ich hätte ihr am liebsten die passenden Brillengläser zugeworfen...

Naja, also Danke.

Und was gibt es heute Abend noch? Spiegelei. Die doppelte Portion der halben Portion.