Das Danke der Woche

Wer suchet, der findet – Zeit fürs „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Suchen.

Neulich habe ich mir einen Schlüssel geschnappt und weg war er. Das ging ziemlich schnell; er hatte nicht mal gefragt, ob er sich entfernen durfte – verschwundibus. Wenn man unter niedrigem Blutdruck leidet, kann das durchaus ein Schlüssel sein, ihn schlagartig zu erhöhen. Oder um eine rhythmische Schnappatmung in Gang zu setzen. Aber ich brauche glücklicherweise keinen solchen Schlüsselmoment (nicht zu verwechseln mit Drehmomentschlüssel).

Zwar habe ich immer gerne Zaubertricks auf Partys vorgeführt (Anmerkung des Autors: Partys nannte man bis vor einigen Monaten noch legale Versammlungen von Menschen, die zum Beispiel auf der Suche nach dem passenden Schlüssel für ihr Schloss oder Häuschen waren). Aber dieses Mal war es Ernst, nicht Matteo: Ich hatte es nämlich geschafft, mich selbst zu verblüffen. Staunend stand ich da und dachte angestrengt nach. Aber ich hatte bezüglich dem Schlüssel an Hänger – konnte mir einfach nicht erklären, wo er gelandet sein mochte.

Du ahnst es ja nicht.

Das Gute an der Schwerkraft ist, dass man genau weiß, in welche Richtung so ein Schlüssel fliegt; das schränkt das Suchfeld doch deutlich ein. Meine Familie und ich haben gesucht und gesucht. Das war ein richtiges Gemeinschaftserlebnis mit Suchpotential. Aber der Fundort blieb für eine gute halbe Stunde absolute Verschlusssache. Tja, so blieb wenigstens genug Zeit, den guten alten Witz zum Besten zu geben, bei dem der eine nachts unter einer Straßenlaterne den Boden absucht, als ein Freund vorbeikommt und ihn nach Minuten stillen Beobachtens fragt: „Und, was machst du so?“ – „Ich wollte gerade meine Haustür aufschließen, da ist mir der Schlüssel aus der Hand gerutscht, und jetzt suche ich ihn“ entgegnet er. „Aber du wohnst doch 100 Meter weiter die Straße runter, warum suchst du denn hier??“ – „Na weil hier Licht ist!“. Ja, ich weiß. Das ist nicht komisch. Komisch ist eher, dass ich den Schlüssel letztlich gefunden habe und nur drei Meter entfernt stand. Während meine Familie schon zu Hause nachschaute, lag er perfekt getarnt auf dem Schotterplatz, wo ich ausgestiegen war. Hey, stellt euch vor, meine Familie hätte ihn gleichzeitig zuhause gefunden. Das wäre das Schlüsselerlebnis gewesen.

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Eine Schüssel voller Linsen in Sehstärke.