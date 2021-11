Das BZP beim Junior Maker Day 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler des Faches Informatik und der Robotik-AG konnten Ende Oktober 2021 am Junior Maker Day in Friedrichshafen teilnehmen. Dies ist eine jährliche Aktion der Robotics-Gruppen im Bodenseekreis, die durch den Verein Deutscher Ingenieure finanziert wird. Es werden den Jugendlichen verschiedene Workshops angeboten, dieses Jahr gab esdiese zu den Themen: Arduino, Elektromotoren, Computerspiele programmieren, App – Programmierung und Mindstorms. Die Veranstaltung fand in den Räumen der Wissenswerkstatt im ZF-Forum statt, und alle hatten viel Spaß bei den lehrreichen Aktionen. „Wir wollen nächstes Jahr sehr gerne wieder teilnehmen und wir können den Junior Maker Day nur weiterempfehlen“, findet Lisa Urban von der Presse-AG des BZP.