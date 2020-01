Das Burrenweible steht im Mittelpunkt des Schauspiels

Einhart startete am Freitagabend in sein 50-jährige Burrenweible Zunftjubiläum. Mit ihrem schmucken Narrenbaum zogen die Burrenweible Zunft gemeinsam mit der Mengener Narrenzunft, sowie anderen befreundeten Zünften begleitet von Fanfarenklängen auf den Vorplatz d’r alta Schual.

„Es ist ein Novum“ so Zunftmeister Bernd Strobel, „dass die Mengener Narrenfreunde heute den Narrenbaum stellen, den sie als Gastgeschenk ihres Schultes Stefan Bubeck auch gleich noch aus dem Stadtwald mitgebracht haben“. In diesem Jahr stellen die Einharter nun schon zum 46. Mal in Mengen den Narrenbaum auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Unter der Federführung von Einharts Erznarren Franz Eberhard wurde die 17 Meter lange Fichte - ein Zwiesel (zweigipfelig) - gefällt und unter der Mithilfe der Mengener Narrenfreunde aufgestellt. „Einen echten Zwiesel“, so Franz Eberhard „habe er sich ausgesucht, um die freundschaftliche Verbundenheit zwischen der Mengener Narrenzunft und der Burrenweible Zunft zu demonstrieren“.

Mit klingendem Spiel und zahlreichem Gefolge zog der Fanfarenzug Einhart zum Friedhofsparkplatz. Hier stand als zweiter Höhepunkt das Burrenweiblespiel, welches aus der Feder von Horst Pleyer stammt und nur alle fünf Jahre zur Fasnetszeit von Zunftmitgliedern aufgeführt wird, auf dem Programm.

„Als Junglehrer war „Eiet am Roi “ (Einhart am Hang) seine erste Dienststelle“, so erzählt der heute 80-jährige Horst Pleyer. Poesie sei schon immer seine Passion gewesen und so war es ihm auch eine Herzensangelegenheit sich mit dem Verfassen des Burrenweiblespiels intensiv zu beschäftigen. „Denn Dialekt“, so Pleyer „verbinde er mit Verwurzelung in der Heimat, leider bröckle heutzutage diese Identifikation zusehends immer mehr“.

Die Hauptfigur der Einharter Fasnet das Burrenweible stand im Mittelpunkt der Aufführung. Der mündlich überlieferten Sage nach, lebte im 17. Jahrhundert auf dem Burren eine Burgfrau, die es liebte in Sauß und Braus zu leben und rauschende Feste zu feiern. Auf der anderen Seite hatte sie aber auch der Geiz mit all dessen Fassetten fest im Griff. Eines Tages bat wieder einmal ein Bettler um Einlass und ein Stück Brot. Diese Bitte wies die Burgfrau vehement zurück. Nach der Demütigung des Bettlers sollte dessen Fluch, der bis heute seine Gültigkeit habe, sogleich die Burgfrau treffen. Und die Moral von der Geschicht’: „Bring jedem den Respekt entgegen, den Du von anderen Dir gegenüber auch erwartest!“. Bis dato hat noch niemand je ein Stück Brot von der geizigen Burgfrau angenommen. Und so treibt der Erzählung nach ihre rastlose Seele bis heute auf dem Burren herum und wartet nur darauf, dass dieser Fluch endlich besiegt werden möge. Der Autor selbst zeigte sich tief beeindruckt von der Qualität des Ensembles, welches das Theaterstück lebendig und berührend erzählte.