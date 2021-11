Das Bad Waldseer Lauffieber beim 40. Eibsee-Herbstlauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bis an den Fuß des höchsten Berges Deutschlands, der Zugspitze, reisten vier Waldseer Läufer um einen der letzten Wettkämpfe und Bergläufe in 2021 zu absolvieren. Bei Kaiserwetter erfolgte der Start der 170 Läufer pünktlich um 10 Uhr am Schwimmbad in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen. Die recht anspruchsvolle 12,2 Kilometer lange Strecke mit ca. 370 Höhenmetern führt gleich nach dem Start mit knackigen Anstiegen auf herbstlichen Naturwegen zum idyllisch gelegenen Badersee. Weiter durch den farbenprächtigen Zierwald und in einer großen Schleife rund um den traumhaften, sonnengefluteten Eibsee zum Ziel an der Talstation der Zugspitzbahn. Wegen Corona war leider keine Siegerehrung oder ein Aufenthalt im Zielbereich möglich. Also machten sich die Waldseer per Pedes auf die 4,5 Kilometer interessante Waldstrecke zurück zum Auto in Grainau. Die Ergebnisse: Richard Köberle, Pl.67, AK55, Pl.11, in 1:05:46 Std.

Oswin Beurer, Pl.82, AK55, Pl.13, in 1:11:36 Std.. Roman Schnetz, (verletzt bei km 8 und trotzdem ins Ziel gelaufen) Pl.101, AK60, Pl.13, in 1:20:48 Std. und Karl Weber, Pl.105, AK70, Pl.5, in 1:25:56 Std. Alle waren sich einig, auch in 2022 sind sie wieder beim Eibseelauf dabei.