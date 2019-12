Bei der Firma Häussler in Heiligkreuztal wurden die Arbeitsjubilare geehrt. Diese Aufgabe durfte die Geschäftsführerin Rosemarie Häußler-Mayer im festlichen Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier übernehmen.

„Langjährige Mitarbeiter sind der Erfahrungsschatz im Unternehmen“, so Rosemarie Häußler-Mayer und fügte ergänzend hinzu: „Jahrzehntelange Treue ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich“. Unter den rund 100 Mitarbeitern gab es dieses Jahr sechs Jubilare. Ausgezeichnet wurden Dieter Gluitz (35 Jahre), sowie Sandra Eisele und Andreas Domke (20 Jahre). Cornelia Rauch und Waldemar Knutas wurden für 15 Jahre geehrt und Katja Hanner für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit.

Die Feier wurde zudem genutzt für den Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Rosemarie Häußler-Mayer dankte der Belegschaft und ließ das Jahr Revue passieren. Neben dem sehr erfolgreichen 70-jährigen Jubiläum mit großem Brotfest im Mai, waren auch alle anderen Hausmessen wieder gut besucht. Außerdem wurde ein Ausblick auf die kommenden Projekte gegeben. Das Backdorf in Heiligkreuztal ist über das ganze Jahr ein Treffpunkt für viele Backbegeisterte aus aller Welt.

Die regelmäßigen Veranstaltungen ziehen zahlreiche Besucher aus nah und fern an. So blickt man in Heiligkreuztal positiv nach vorne und freut sich auf die neuen Projekte im kommenden Jahr. Das Backen und Selbermachen von Lebensmitteln liegt im Trend.