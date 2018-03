Das Apfel-Netzwerk zieht Gäste ins Umland

„Nirgends hat der Elstar ein so kräftiges, süß-säuerliches Aroma wie am Bodensee.“ Davon ist die Bodensee-Apfelprinzessin Patricia Sauter überzeugt.

Sie hat die ersten geernteten Äpfel ins Bodensee-Obstmuseum nach Frickingen mitgebracht, wo sich die Vertreter der einzelnen Tourist-Informationen am See zur Pressekonferenz der Bodensee-Apfelwochen getroffen haben. 14 Gemeinden nehmen vom 22.September bis zum 7. Oktober an der Aktion teil, indem sie Einheimischen wie auch Feriengästen verschiedene Veranstaltungen und Kulinarisches rund um den Apfel bieten. Die Auftaktveranstaltung ist in Markdorf.

„Das Besondere an den Apfelwochen ist, dass wir am See ein Netzwerk gebildet haben, bei dem es nur um den Apfel und nicht um Gemeindegrenzen oder dergleichen geht“, sagt Elisabeth Grammel, Leiterin der Tourist-Information in Kressbronn. Der Exportschlager vom See sei nun einmal das Obst und das solle in dieser Zeit in Ailingen, Bermatingen, Deggenhausertal, Eriskirch, Frickingen, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Nonnenhorn, Oberteuringen, Salem, Tettnang, Wasserburg und auf der Insel Mainau in den Mittelpunkt gerückt werden. Es wird unter anderem Führungen durch Obstanlagen und Keltereien geben, Schau-Mosten, Verkostungen von Apfelgerichten und Destillaten, Traktorfahren durch die Obstanlagen oder auch Brotbacken am Holzofen für die Kinder.

„Außerdem haben wir seit vergangenem Jahr die Gastronomie mit ins Programm genommen, die besondere Apfelgerichte anbietet“, bemerkt Jutta Halder, Geschäftsführerin des Bodensee-Linzgau Tourismus. Die Veranstaltungen, von denen jedes Jahr neue hinzukämen, führten dazu, dass es die Urlaubsgäste auch ins Umland verschlage. „Die Bodenseeregion besteht ja schließlich nicht nur aus Wasser“, sagt Grammel. Tatsächlich merke sie seit den vergangenen vier Jahren – also seit der Apfelwochen-Verbund die heutigen Ausmaße hat – dass Urlauber auch eine längere Autofahrt zu einer Veranstaltung auf sich nehmen.

Eines aber gefalle den Ferienästen nicht: Die Hagelnetze über den Obstplantagen. „Wir bitten in diesem Fall um Verständnis. Wir brauchen die Netze. Auch bei uns in Frickingen verhagelt es jedes Jahr die Ernte“, sagt die Apfelprinzessin. Dieses Jahr sind es wieder viele Äpfel, die nur noch zum Mosten taugen, denn wenn der Apfel nur einen Macken hat, wird er vom Großhandel abgelehnt. „Trotzdem sind wir insgesamt mit der Ernte zufrieden“, so Patricia Sauter.

Der Auftakt der Apfelwochen findet jährlich in einer anderen teilnehmenden Gemeinde statt, dieses Mal am 22. September in Markdorf. Ein großes Apfelfest mit einer langen Apfeltafel in der Marktstraße sowie einer extra Kindermeile sind geplant. „Besonders froh sind wir über das tolle Logo mit dem Herz, das in den roten Apfel geschnitten ist“, sagt Elisabeth Grammel. Bald ziert es als Erkennungsmerkmal die Ortseingänge der entsprechenden Gemeinden.