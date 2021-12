Das ändert sich für Besucher und Patienten der ADK GmbH

Durch die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ändert sich seit dem 4. Dezember auch etwas in den Einrichtungen der ADK GmbH. Für bestimmte Bereiche gilt seither 2G-plus.

Für Personen, die eine Booster-Impfung bekommen haben, Geimpfte, deren abgeschlossene Grundimmunisierung nicht länger als sechs Monate zurückliegt und Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt, ändert sich allerdings nichts, teilt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit.

Für alle anderen, sofern sie nicht zur Schule gehen, minderjährig sind, schwanger sind oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, gilt: Sowohl beim Training in den Fitnessstudios mags, S 29 und Cardio Plus als auch beim Essen in den Restaurants und Cafés in den Gesundheitszentren Blaubeuren, Ehingen und Langenau muss zusätzlich zur Bestätigung einer Immunisierung ein aktueller Antigenschnelltest oder PCR-Test vorgelegt werden. Selbsttests sind nicht ausreichend. Kunden benötigen für den Nachweis einer Immunisierung (der sie als geimpft oder genesen ausweist) einen QR-Code. Dies kann das ausgedruckte Impfzertifikat sein, eine Immunkarte oder ein Nachweis auf dem Smartphone über die Corona-Warn-App oder die CovPass-App. Zusätzlich muss die Identität über den Personalausweis nachgewiesen werden. Für öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Adipositas-Infoabende gilt in der Alarmstufe II ebenfalls 2G-plus.

Für Patienten, die Physiotherapie in Anspruch nehmen, gilt dies nicht. Ebenso ist es weiterhin möglich, auch ohne 2G-plus-Nachweis Essen abzuholen und außerhalb des Gebäudes zu verzehren.

Testpflicht in Krankenhäusern und Heimen

Seit kurzem gilt eine Testpflicht auch für immunisierte Besucher und Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern, Rehakliniken und Pflegeheimen. Das bedeutet, dass die Besucher in den Seniorenzentren sowie diejenigen Besucher, die im Rahmen einer Ausnahmeregelung des Besuchsverbots Patienten im Alb-Donau Klinikum besuchen dürfen, auch dann einen Antigenschnelltest brauchen, wenn sie vollständig geimpft sind. Nicht immunisierte Väter, die zu einem Besuch auf die Wochenstation kommen, benötigen auch weiterhin einen PCR-Test. Ab sofort gilt zum Schutz von Personal und Patienten in den Ambulanzen des Alb-Donau Klinikums eine 3G-Pflicht für alle geplanten Patientenvorstellungen. Ab dem 8. Dezember wird diese aus baulichen und organisatorischen Gründen auch auf die Urologische Gemeinschaftspraxis und der Radiologische Gemeinschaftspraxis in Ehingen ausgeweitet.

Die 3G-Pflicht gilt sowohl für die Patienten, als auch deren notwendige Begleitpersonen (zum Beispiel bei Minderjährigkeit oder Kommunikationsproblemen). Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, benötigen einen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Der Test muss von einer offiziellen Teststelle bestätigt sein, Selbsttests sind nicht ausreichend.

Die 3G-Regel gilt nur für geplante Ambulanzbesuche – Notfallpatienten können auch weiterhin ohne entsprechende Nachweise versorgt werden, werden aber gegebenenfalls vor Ort getestet, sofern sie keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen können.

Da bei jedem Patienten der QR-Code eingelesen werden muss und parallel die Identität mit Hilfe des Personalausweises bestätigt werden muss, benötigen die Zugangskontrollen mehr Zeit, teilt die ADK GmbH mit und bittet: „Bitte halten Sie Ihre Nachweise möglichst bereit und planen Sie gegebenenfalls etwas mehr Zeit ein.“