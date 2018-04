Das ärgert die Spießgesellen vom Bodensee diese Woche

Da hat sich aber einer gefreut! Friedrichshafens Flughafenchef Claus-Dieter Wehr feierte in einem zugegebenermaßen sympathischen Facebook-Filmchen unter Einsatz von Glitter-Kanonen, dass es dank der Fluglinie Sun Air wieder eine Verbindung von Friedrichshafen nach Düsseldorf gibt. Und das nonstop. Richtig gelesen! Der Flieger landet nicht etwa in Stuttgart oder Frankfurt zwischen, sondern hebt vom Bodensee-Airport ab, um eine Stunde später in der zweitschönsten Stadt am Rhein wieder aufzusetzen. In Zeiten von Direktflügen zwischen Australien und Europa bemerkenswert. Weil wir Spießgesellen aber keine Spaßverderber sind, freuen wir uns einfach mit und sind schon gespannt, was dem Flughafenchef einfällt, sollte es wieder Flüge vom Bodensee nach Berlin und/oder Hamburg geben – nonstop versteht sich.

Könnte sein, dass der Platz nicht reicht und ihre Kinder ab dem dritten Schuljahr woanders zur Schule gehen müssen – so ähnlich soll die Stadt die Kita-Eltern in Berg informiert haben, die seitdem verärgert und verunsichert sind. Jetzt sagt die Stadt, man wisse gar nicht, wie sich die Anmeldezahlen entwickeln und wer wo zur Schule geht. Transparente Schulplanung geht anders. Sie lässt niemanden im Ungewissen.

Und dass in Berg plötzlich mehr Kinder zur Schule gehen, wenn Baugrundstücke dort vorrangig an Familien mit Kindern vergeben wurden, das hätte die Verwaltung vorhersehen können. Auf der anderen Seite geht dieser „Peak“, wie die Stadt die hohen Schülerzahlen gerade nennt, auch wieder vorbei. Schulbauplanung ist eben nicht ganz einfach, ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat die Verwaltung aber.

Schon etwas älter als die Grundschulkinder sind die Mitglieder der Blauen Blume. Da trudelte doch tatsächlich vergangene Woche die Meldung ein, dass die Initiative den Standort vor dem Heizhaus in Betrieb nehmen könne. Die Blaue Blume ist ja auch erst im August vergangenen Jahres umgezogen. Wer wann was warum verpennt, gebremst, versaubeutelt hat, darüber werden sich die Gelehrten wohl weiter streiten. Dass da irgendwas mächtig schief gelaufen ist, das liegt auf der Hand.

Etwas schief läuft auch im Verhältnis des Rathauses zu den Anwohnern in der Dornierstraße. Zahlreiche Familien wünschen sich dort zum Schutz ihrer Kinder eine Tempo-30-Zone. Nun wurde vom Rathaus eine Ortsbegehung angeboten – aber nur, wenn die Anwohner dazu nicht auch die Presse einladen. Wozu das gut sein soll, wissen wir nicht. Am Ende hat Helmut Kohl recht: „Wichtig ist, was hinten rauskommt.“ Das lässt sich abwarten.

Uferrenaturierung, Kommunalverfassungsstreit, Schulentwicklung, Bodan-Areal – bei den vielen kritischen Themen in Kressbronn kein Wunder, das Bürgermeister Daniel Enzensperger schon nach rund zwei Jahren im Amt um mehr Lohn bittet. Doch waren die paar Kröten den Unmut wirklich wert, den er damit auf sich gezogen hat? Denn was rein rechtlich in Ordnung ist, muss es moralisch nicht unbedingt sein – etwas mehr Berufserfahrung hätte er schon sammeln können, meinen die Spießgesellen.

Frohe Ostern wünschen

die Spießgesellen