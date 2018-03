Das ärgert die Spießgesellen vom Bodensee diese Woche

Auch wenn dem ein oder anderen IG Metaller im Vorfeld die Düse gegangen ist, war es am Ende doch eine klare Sache: Die Gewerkschaft ist und bleibt die bestimmende Kraft im ZF-Betriebsrat. Auch bei MTU ist die IGM dank der Annäherung an die einst abtrünnige Freie Liste wieder am Drücker. Bedenklich: die abflauende Wahlbeteiligung.

Vor vier Jahren lag sie viel höher. Zugleich war in beiden Unternehmen betriebsratsseitig Feuer unterm Dach. Man kann sagen: Die Wahlkämpfe liefen 2014 mit diversen Haken und Ösen. Diesmal hielten alle den Ball fast immer ziemlich flach. Heißt das denn jetzt, dass ordentlich Stunk für höhere Wahlbeteiligungen sorgt? Wäre schade, irgendwie.

Zugleich muss man mit Blick auf ZF feststellen, dass die, die sich mit der IG Metall anlegen, von der Belegschaft nicht belohnt werden. Die Wahlergebnisse für „Wir ZFler“ und CGM sind keine Bestätigung für den Kurs der Gruppierungen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht und ob sich alle wie versprochen um faire Zusammenarbeit und konstruktive Mitarbeit bemühen.

Für Aufmerksamkeit hat die Ankündigung des Baus einer Teststrecke für autonome Autos mitten durch Friedrichshafen gesorgt. Halt, stopp: Autonome Fahrzeuge werden da im Moment nicht zu finden sein, sondern „nur“ automatisierte mit stets eingreiffähigem Fahrer an Bord. Und gebaut wird auch nix, sondern nur eine Schleife durch die Stadt technisch aufgerüstet. Otto Normalverkehrsteilnehmer sollte also von all dem gar nichts mitkriegen.

Wobei die Spießgesellen glauben, dass eifrige Öffentlichkeit und große Transparenz für diese Teststrecke wichtig sein werden. Nicht alle sind an der Entwicklung in der Autoindustrie so nah dran wie die Technikusse von ZF. Dass Menschen Angst vor Autos haben, die ein Computer steuert, ist Tatsache und normal. Diese Skeptiker abzuholen und mitzunehmen, wäre wichtig, sie als Fortschrittsfeinde in eine Ecke zu stellen, der falsche Weg.

Auf dem richtigen Weg sind unsere Volleyballer. Wir hören langsam auf, die Zahl der Spiele ohne Niederlage zu zählen. Das ist großer Sport, den die Jungs um Vital Heynen da zeigen. Am Sonntag und am Donnerstag stehen zwei weitere Leckerbissen an, Berlin und Stelian Moculescu kommen. Wer sich schon länger mit dem Gedanken trägt, mal wieder in die ZF-Arena zu gucken, dem seien diese beiden Spiele absolut ans Herz gelegt. Müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Hütte diesmal nicht proppevoll wäre.

Wo wir schon beim Loben sind: Seit geraumer Zeit schreibt sich ein gewichtiger Teil der Spießgesellen die Finger wund mit dem Ziel, auch im Hafen Bühnen für große Rock- und Popkonzerte zu finden. Am Freitag flatterte die Einladung zu einer Pressekonferenz in die Redaktion, auf der der „erste Act auf der Fürstenberg Festivalbühne Friedrichshafen“ vorgestellt werden soll. Wir freuen uns wirklich drauf. Und sind schon jetzt ganz gespannt, wer sich da im Sommer hinterm GZH die Ehre geben wird.

Ein Wochende voller Überraschungen wünschen die Spießgesellen