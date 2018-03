Das ärgert die Spießgesellen vom Bodensee diese Woche

Das sah ja schon irgendwie witzig aus, dieser umgekippte Laster in der Hecke gegenüber der MTU. Es ist aber alles andere als lustig, wenn sowas passiert. 100 Meter weiter steht das Karl-Maybach-Gymnasium, unzählige Radler und Fußgänger kommen täglich genau an der Stelle vorbei, an der der Lkw zum Liegen kam. Gott sei Dank ist keinem etwas passiert, Gott sei Dank blieb auch der Fahrer unverletzt. Gott sei Dank hatte der Lastzug nichts Giftiges, Ätzendes, Explosives geladen. In der Regel allerdings greift der Herrgott unseres Wissens nach nicht direkt in den Straßenverkehr ein. Glück gehabt.

Der Lkw war noch lange nicht zurück auf seine Räder gewuchtet, als es schon erste Kritik am Staumanagement von Stadt und Polizei gab. Warum durch diese und jene Straße, warum am Unglücksort alle Spuren komplett sperren (was im Übrigen nur zeitweise passiert ist) und so weiter. Also liebe Leute: Was sollen denn die Verantwortlichen in so einer völlig unvorhersehbaren Situation machen außer nach Kräften das Beste aus selbiger? Und dass bei allem Streben noch störungsfreiem Verkehrsfluss der Schutz der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Abschleppdienst ganz oben auf der Liste steht, das versteht sich ja wohl von selbst.

Dass man an Grillhütten zwar gern mal mit dem Feuer spielt, die Behausungen aber nicht nach Lust und Laune anzündet, versteht sich eigentlich auch von selbst. Die Erkenntnis scheint bloß bei ein paar Zeitgenossen, die in Kluftern gern zum Anzünder greifen, noch nicht angekommen zu sein. Ist ja auch nicht der erste Vorfall dieser Art. Und nun? Vielleicht hilft ja die angedachte Nähe des künftigen Waldkindergartens, die Vandalen zu bändigen. Wobei zu befürchten ist, dass sich die Kindergartenzeiten mit den Grillhüttenabfackelzeiten nicht unbedingt decken.

Eine Strafe von 15 000 Euro ist viel Geld. So viel muss ein Grundstückseigner für acht illegal in Ailingen gefällte Kastanien bezahlen. Hätte er seinen Einspruch gegen den Bescheid nicht zurückgezogen, wäre es offenbar noch mehr geworden. Aber ob es tatsächlich einen Erziehungseffekt hat? An Stelle der Kastanien steht demnächst ein Mehrfamilienhaus. 15 000 Euro mehr oder weniger „Baukosten“ werden die Rendite dieser Investition auf lange Sicht nicht wesentlich schmälern.

An diesem Punkt fällt uns ein ganz anderes Projekt ein. Zwar ist auch das Siedlungswerk Stuttgart kein Samariter, hier aber macht man sich definitiv Gedanken um die Menschen, die später in die Wohnungen einziehen, um deren Wohl und schließlich auch um die Förderung von Familien, die sich unter normalen Umständen vielleicht keine Wohnung leisten könnten. 50 Cent pro Quadratmeter und Kind an verbilligter Miete, das ist eine klare Ansage. Und an der könnten sich gerne auch andere Bauträger, Investoren oder Vermieter eine Scheibe abschneiden.

Die Spießgesellen fragen sich jetzt nur noch, welche Argumente diesmal von Anliegern gegen das Projekt „Jettenhauser Esch“ ins Feld geführt werden. Uns fällt jedenfalls keines ein.

Ein schönes

Abschluss-Olympia-Wochenende

wünschen die Spießgesellen