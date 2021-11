Darum schließt mitten in der vierten Welle eine der meistgenutzten Teststationen Lindaus

Neben der Maximilianstraße gibt es derzeit noch auf dem Lidl-Parkplatz eine Teststation. In beiden Stationen gibt es sowohl kostenlose Schnelltests als auch kostenpflichtige PCR-Tests. Freitagabends von 19 bis 21 Uhr kann man sich außerdem beim Club Vaudeville einen Schnelltest abnehmen lassen, ebenso im Testzentrum an der Bösenreutiner Steig zu deren Öffnungszeiten. Ein Termin ist nicht nötig. Auch die Apotheke im Alten Bahnhof und die Hirsch-Apotheke bieten kostenlose Schnelltests an.