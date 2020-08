Darum macht Pfarrer Enderle nur eine Woche Urlaub in diesem Sommer

Auch katholische Priester dürfen mal Urlaub machen. Dann reisen Urlaubsvertretungen an, die oft von weit her kommen. Im Fall der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb waren das in den vergangenen Jahren vor allem die aus Südindien stammenden und in Rom promovierenden Pfarrer Saji und Prakash. Aber dieses Jahr dürfen sie nicht kommen „wegen Corona“. Das hat der Bischof auf der Höhe der Pandemie im Frühjahr verfügt. SZ-Redakteur Christoph Schneider spricht mit dem für die Seelsorgeeinheit zuständigen Priester Karl Enderle über Sommerurlaub und Vertretungen.

Herr Enderle, fällt jetzt Ihr Sommerurlaub völlig flach?

Wir sind Gott sei Dank in der Seelsorgeeinheit zu zweit. Wobei Pfarrer Georg Egle in einem Alter ist, in dem man keinesfalls verlangen kann, dass er als Pensionär ständig einspringt. Er wird aber ab der kommenden Woche für mehrere Tage übernehmen. Und er macht es gerne, denn er ist Priester mit Leidenschaft und es ist seine Berufung. In dieser Hinsicht sind wir uns sehr ähnlich. Denn ich verstehe meine Arbeit ja auch nicht als Job, sondern als eine Berufung.

Wie äußert sich das?

Man gibt ja bei der Priesterweihe ein Versprechen ab. Sinngemäß lautet es: Ich bin bereit, die Regie meines Lebens nach oben abzugeben, also wie es der Herrgott halt fügt.

Wie hat er es denn konkret für Sie gefügt?

Georg Egle ist bis Ende der Woche im Urlaub und somit auch nicht verfügbar. Das Team der Seelsorgeeinheit versucht trotz tageweiser Abwesenheit des Pfarrers klarzukommen. So habe ich beispielsweise die beiden Bestattungen, die am Freitag abgehalten wurden, an den Tagen zuvor vorbereitet. Und Schwester Rita ist ja auch nicht nur im Hintergrund da. Sie hat in meiner Abwesenheit den Präsenzdienst übernommen und beispielsweise statt der Abendmesse am Dienstag einen Rosenkranz und am Sonntag die Wortgottesfeier angeboten.

Wie lautet Ihr Fazit bisher?

Wir kommen klar. Allerdings beschränkt sich mein Sommerurlaub auf nur eine Woche.

Wo geht’s hin?

Ich werde in dieser Woche im Gästehaus des Klosters St. Trudpert im Münstertal im Schwarzwald weilen. Während dieser Zeit ist meine Pfarrhausfrau Petra Leigers Ansprechpartnerin und für Kirchenfragen im Pfarrhaus erreichbar.

Was machen eigentlich Ihre seit Jahren designierten Urlaubsvertretungen, die ja nicht einreisen dürfen?

Pfarrer Saji, meine Urlaubsvertretung, und Pfarrer Prakash, der uns gerne im September besucht hätte, promovieren derzeit in Rom. Mit der Vergütung, die sie aus den Urlaubsvertretungen erhalten hätten, finanzieren sie unter anderem ihr Studium. Sie stammen beide aus südindischen Diözesen, die so viel Geld nicht aufbringen können.

Haben Sie eine Lösung gefunden?

Sie bekommen zwar diese Vertretungsvergütung nicht, weil es keine Vertretung gibt. Aber wir haben im Kirchengemeinderat beschlossen, dass wir ihnen je eine Kollekte zukommen lassen, um ihre finanziellen Ausfälle wenigstens zu lindern.

Kommen die beiden denn mal wieder auf die Alb?

Wann sie wieder bei uns sein werden, können wir derzeit nicht abschätzen. Wir hoffen aber, dass wir sie im kommenden Jahr wieder in unseren Gemeinden begrüßen können.