Darum hat Aulendorf weniger Impftermine als manch andere Stadt im Kreis Ravensburg

In Aulendorf gibt es am Donnerstag, 9. Dezember, von 9 bis 14 Uhr im Marmorsaal des Schlosses, Hauptstraße 35, ein Impfangebot des mobilen OSK-Impfteams ohne vorige Terminabsprache. Es werden die Impfstoffe Biontech, Moderna und Johnson & Johnson verimpft. Möglich sind Erst-, Zweit-, Dritt- und Boosterimpfungen (auch nach Covid-Erkrankung). Geimpft werden können alle Personen ab 12 Jahren mit für die Altersgruppe zulässigen Impfstoffen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Begleitung und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Mitgebracht werden muss ein gültiger Personalausweis/Lichtbildausweis, die Versichertenkarte (Krankenkassenkarte) und, wenn vorhanden, der Impfpass.