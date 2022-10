Dartturnier AwiB 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Blochingen/Mengen - Am Freitag, 21. Oktober hat der Bürgerverein „Alt werden in Blochingen“ zum Dartturnier ins Snookers nach Mengen eingeladen. 19 Personen nahmen an diesem Ereignis teil und hatten großen Spaß. Ein ganz großes Dankeschön geht an das Team vom Snookers in Mengen, die uns über das gesamte Turnier begleiten haben. Kurz vor Mitternacht standen die Sieger fest : 1. Tommy Späth, 2. Heiko Emhart, 3. Erich Spies. Gewonnen haben jedoch alle, die mitgemacht haben. Foto: AwiB