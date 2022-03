Darmkrebsmonat März: Ärzte von MVZ Lindau-Lindenberg und Asklepios Klinik Lindau informieren

Lindau (lz) - Der Darmkrebsmonat März dient dazu, den Kampf speziell gegen Darmkrebs zu thematisieren. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts erhalten jedes Jahr etwa 59.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Darmkrebs, Damit gehört Darmkrebs zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen. Anlässlich dieser alarmierenden Zahlen informieren Ärzte der Asklepios Klinik Lindau über Ursachen, Risikofaktoren und geben Tipps zur Vorsorge.

In fünf bis zehn Prozent der Fälle sind die Veränderungen erblich bedingt und lassen sich daher nicht beeinflussen. Dennoch geht das größte Risiko an Darmkrebs zu erkranken noch immer von einem ungesunden Lebensstil aus. Jeder kann durch seinen Lebensstil das Erkrankungsrisiko zu einem Großteil mitbeeinflussen. So befördern Tabak, Alkohol, Übergewicht, Diabetes, ungesunde Ernährung und wenig körperliche Bewegung die Krankheit. Man weiß, dass sich Darmkrebs aus Polypen - gutartigen Wucherungen der Darmschleimhaut - entwickelt. Polypen sind somit sozusagen das Unkraut des Dickdarms. Wenn man durch eine Darmspiegelung nach diesen Polypen sucht und diese konsequent entfernt, so kann man das eigene Darmkrebs Risiko um nahezu 90 Prozent verringern“, sagt Dr. Heinz Linhart, Chefarzt der Inneren Medizin der Asklepios Klinik Lindau.

Etwa fünf bis sieben Prozent aller Menschen entwickeln während ihres Lebens Darmkrebs. Wenn in der Blutsverwandtschaft Darmkrebs auftritt ist das Risiko selbst Darmkrebs zu entwickeln nochmals zwei- bis dreimal höher. Vorsorgeuntersuchungen und ein gesünderer Lebensstil helfen, diese Krankheit zu verhindern. „Männer haben bereits ab einem Alter von 50 Jahren Anspruch auf eine Koloskopie, da sie ein höheres Risiko als Frauen haben, an Darmkrebs zu erkranken. Bei Frauen liegt die Altersgrenze für die Koloskopie bei 55 Jahren“, betont Dr. Hans Peter Kaufmann, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie des MVZ Lindau-Lindenberg. Weiterer Facharzt der gastroenterologischen Praxis ist Kurt Glas, der parallel dazu weiterhin auch Oberarzt an der Asklepios Klinik Lindau ist.

„Die Behandlung von Tumoren des Darms ist in den letzten Jahren immer besser und vor allem auch schonender geworden“, ergänzt Carsten Lepple, Sektionsleiter der Chirurgie Lindau. „Anfangs können die meisten Patienten durch eine Operation geheilt werden. Bei fortgeschrittenen Tumoren ist häufig eine zusätzliche Chemotherapie erforderlich. Je nach Stadium und Position des Karzinoms ergeben sich dann unterschiedliche Behandlungsoptionen. Auch der Chirurg Lepple betont: „Je früher die Erkrankung festgestellt wird, desto einfacher und schonender die Therapie – und natürlich auch desto besser die Heilungschancen.“