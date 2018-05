Dankgottesdienst der Forstleute in Keuerstadt

Das Glöcklein der im Jahre 1378 erstmals erwähnten Kapelle in Keuerstadt hat rund 250 Gläubige zum Dankgottesdienst eingeladen. Dekanin Friederike Wagner von der evangelischen Seite und Vikar Simon Hof von der katholischen gestalteten dort einen ökumenischen Gottesdienst, mit dem die Forstleute und Waldarbeiter Dank sagen für unfallfreie Arbeit im Wald.

Bereits zum 32. Mal ist dieser Gottesdienst in Keuerstadt gefeiert worden. „Wir freuen uns, dass wir diesen Dankgottesdienst bei herrlichem Wetter feiern dürfen“, begrüßte Forstdirektor Reinhold Elser die vielen Besucher. Einen besonderen Dank sprach Elser dem 87-jährigen Mesner der Kapelle, Rudolf Schöbel aus Ellenberg, aus, der den Gottesdienst vorbereitet hatte. Ein Dank von Elser galt auch dem Posaunenchor Rechenberg unter der Leitung von Bürgermeister Robert Fischer, der die Feier würdevoll umrahmte.

„Pfingsten ist der Geburtstag der Christenheit“

Dekanin Friederike Wagner stellte Pfingsten in den Mittelpunkt ihrer Gottesdienstgestaltung. Hier werde die Christenheit durch den heiligen Geist erfüllt. Vikar Simon Hof fragte nach, ob die Flüchtlingskrise nicht ein Fingerzeig für alle Christen sei. Oftmals werde durch die Flüchtlinge der Verfall der christlichen Kultur befürchtet. Aber gerade das Gegenteil sei der Fall, denn wenn man sich mit den verschiedenen Glaubensrichtungen auseinandersetze, komme man schnell zum wahren Hintergrund von Pfingsten. Die Jünger Jesu hätten durch den heiligen Geist an Pfingsten die Befähigung erhalten, das Wort Gottes in die Welt zu tragen. „Pfingsten ist der Geburtstag der Christenheit“, sagte er. „Wir müssen als Christen den Schulterschluss mit allen Glaubensrichtungen wagen“, forderte Vikar Simon Hof.

Forstdirektor Reinhold Elser ging auf den Wald ein. Der extrem heiße und trockene April mit Temperaturen von 28 Grad habe die Jungpflanzen stark gefordert. Außerdem seien dies hervorragende Startbedingungen für den Borkenkäfer. Elser ging auch darauf ein, dass der Erlös der der Kollekte und der anschließenden Bewirtung für die Stiftung Forstwaisenhilfe verwendet werde. Damit werden Familien unterstützt, die Angehörige durch einen Unfall im Wald verloren haben.

Der Posaunenchor spielte zum Abschluss das Lied „Nun ruhen die Wälder“ und die vielen Besucher ließen den Abend bei Essen und Trinken – bewirtet wurde vom Personal des Forstamts – in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.