Danke für geleistete über 16 Jahre als Vorsitzende

Die meisten von uns sind jahrelang Mitglieder des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Aulendorf. 16 Jahre lang war Brigitte Fath unsere „Chefin“. Nun legt sie ihr Amt nieder. Deshalb möchten wir ihr ganz herzlich für ihre jahrelange Arbeit danken. Gemeinsam haben wir erlebnisreiche Wanderungen gemacht, unsere schöne Heimat näher kennengelernt und Anregungen bekommen, die eine oder andere Gegend noch einmal selbst zu besuchen. Auch spielte die Geselligkeit in unserem Verein eine Rolle – so kamen wir zum Beispiel bei der Fasnet, bei der Weihnachtsfeier und anderen Gelegenheiten zusammen. Das ist alles durch Corona ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es war immer schön. Auch auf den Wanderungen war es immer kurzweilig. Ein Schwätzchen mal mit dem Einen, mal mit dem Anderen ließen uns manchmal staunen, wie viele Kilometer wir gewandert sind. Liebe Brigitte, liebe Wanderführer und andere Helferlein, vielen Dank für die geleistet Arbeit. Wir alle waren in Sorge, dass alles ein Ende haben soll, wenn sich kein Nachfolger für Brigitte findet. Um so mehr sind wir froh, dass Herr Hinderhofer ihre Nachfolge antreten wird und wünschen ihm viel Freude.