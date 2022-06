Summ, Summ, Summ, die Woche ist schon um - Zeit fürs neue „Danke der Woche“. Es geht dieses Mal an: das Insektenhotel.

Neulich saß ich auf der Terrasse und habe den Blick über unsere Ländereien streifen lassen. Nun, damit war ich schnell fertig. Also habe ich flugs meinen Blick Streifen folgen lassen, die summend an mir vorbeiflogen – und bin am Insektenhotel hängen geblieben, wo ich in die Röhre geschaut habe, beziehungsweise in einige Röhren, denn wir haben noch Platz frei: Auf, auf, dachte ich mir, das kannste nicht zulassen, du musst was tun. So habe ich etwas Marketing für das Insekten-Domizil betrieben und ein unwiderstehliches Lochvogel-Angebot vorbereitet. Ich möchte nämlich sicherstellen, dass unser Hotel viele tolle Gäste als tolle Geste für die Natur bekommt.

Du ahnst es ja nicht. Also, bereit? Los geht´s:

Der Early-Bird-Frühbucher-Rabatt:

Wir haben eröffnet! Besuchen Sie das „Danke-der-Woche-Air“ und verbringen Sie bei uns die Zeit Ihres Lebens. Unser geschmackvoll eingerichtetes Haus liegt in der beliebten Urlaubsregion „Terrassien“ und lädt mit edlen Materialien und luftgekühlten Zimmern auf mehreren Etagen zum Verweilen ein.

Reisen Sie in Gruppen, so stehen Ihnen unsere großen „Schnarchzapfen“-Suiten zur Verfügung – hier genießen Sie angenehme Wohlflieg-Atmosphäre und hängen in absoluter Entspannung gemeinsam mit Ihren Freunden ab. Auch Familien bekommen schlichtweg die Flatter vor Begeisterung! Für allein reizende Gäste laden gemütliche Loch-Zimmer zum Verkriechen ein.

Selbstverständlich können Sie jedes Zimmer vorab besichtigen. Das „Danke-der-Woche-Air“ ist ein internationales Haus, in dem Gästen ein unvergleichlich friedliches, respektvolles Miteinander blühen darf. Ja, bei uns ist jeder willkommen – auch Sie werden summen vor Freude!

Das gesamte Interieur und das auf optimalen Wärmehaushalt ausgelegte Gesamtbauwerk wurden aus feinsten, natürlichen Materialien gefertigt und in saftiges Grün gebettet. Lassen Sie sich von berauschenden Düften und wundervollen Farben in der unmittelbaren Umgebung bezirzen und entspannen Sie an Ihrem künftigen Lieblingsplatz!

Sollten Sie Hummeln im (PIEP) haben: Schmetterlingsflieder-Village ist nur zwei Flugsekunden entfernt und bietet in den Sommermonaten einen bunten Strauß an tollen Angeboten. Wenn das gute Wetter die Fliege macht, nutzen Sie einfach unsere gemütliche Holzheizung, die klimaneutral durch Körperwärme gesteuert wird.

Übrigens: Wussten Sie, dass bei der Mitarbeit bei der Schädlingsbekämpfung beiderseits tolle Rabatte auf Sie und uns warten? Nein? Schade. Bewerben Sie sich aber gerne und machen Sie... Stichproben!

Ihr „Danke-der-Woche-Air“ - wo der Sommer ein Loch hat. Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Rambazamba. Wir haben nämlich in Sekt investiert.