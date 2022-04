Da, das kommt immer wieder! Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Recycling.

Es ist ja so: Beim Stichwort „Recycling“ kann es schnell passieren, dass die Fahrradfahrenden unter uns ein Zucken verspüren. Zum Beispiel in den scharrenden Füßen, den strammen Waden oder den Bremsfingern. Warum? Naja, wenn man so lange auf ausreichend gutes Wetter warten muss, klingt „Recycling“ gut genug wie das engl. „bicycle“! Stimmt’s? Prima, dann mach was draus!

Denn heute geht es ums Thema „Wiederverwertung“. Du darfst also gerne auch dei Fahrrädle immer wieder nutzen - solltest du geradezu, sonst lohnt sich der teure Akku ja niemals!

Grundsätzlich wird beim Recyceln alles Mögliche aus allem Möglichen: Aus alten Plastikflaschen können sogar schicke Regenjacken werden. Uuuiii! Hast du die an, wenn es dir eine PET Flasche in der Hand zerreißt, perlt das Problem einfach an dir ab. Aber dazu kommt es eh nicht. Denn diese Flaschen sind auch in unserer Region sehr halt-Baar. Auf die beeindruckende Nachhaltigkeit scheinen ebenso jene Zeitgenossen zu setzen, die solchen Plastikmüll an schwerzugänglichen Stellen in der Natur „auslegen“ – damit eines Tages Forscher feststellen können, dass es schon früher komische Verhaltensweisen gegeben haben muss. Nun, das Früher von morgen ist das heutige Jetzt. Es wird also Geschichte geschrieben. Und wir sind mittendrin. Toll.

Hey, auch Dosen lassen sich verwerten: Aus ihnen können sogar Fahrräder hergestellt werden! Für E-Bikes braucht es halt Energiedrink-Dosen, nur dann wird’s Mega und es schließt sich der Kreis (oder das Rad) zum Beginn der heutigen Kolumne.

Beim Recycling geht es buchstäblich einfach rund - und es sind kaum Grenzen gesetzt! Manche Menschen funktionieren auch mal eine Pizza vom Vorabend ganz kurzfrühstück zum Frühstück um, um nicht erst langfrühstück frisch backen zu müssen.

Ich mache ähnliches beim Schreiben und nutze nachhaltig stets die gleichen 26 Buchstaben und Ä, Ü, Ö, ß. Lediglich die Reihenfolge verändere ich permanent. Wenn ich dann den neuen Reihen folge, ergeben sich zum Beispiel knusprige Werbetexte. Da wird auch den Kunden jedes Mal klar: Ja, die Zeilen ändern sich!

Du ahnst es ja nicht.

Doch für manches fehlen auch mir die Worte, da kann ich die Lettern drehen, wie ich will: Dass nämlich derzeit sogar längst kompostiert geglaubtes, egoistisches Machtgehabe einzelner, pardon, Einzellern wiederverwendet wird, ist schlimm. Das ist Müll. Und der kann weg. Ohne Witz.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Vanilleeis. Wir haben extra welches eingefroren. Das machen wir schnell wieder warm.