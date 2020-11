Hand drauf – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Handwerk.

Im Alltag geht es ziemlich handwerklich zur Sache. Da wird gebaggert, gestrichen und an Stühlen gesägt. Es gibt Nervensägen und Nieten, aber zum Glück sind’s immer die Anderen... - das ist doch der Hammer, gell? Da werden ohne jegliches Fundament hohe Mauern errichtet und durch einen einzigen Vorschlag (sozusagen ein Vorschlaghammer) prompt wieder eingerissen. Manche versuchen konsequent, anderen das Wasser abzugraben. Gips ja nicht. Aber im Leben muss man leider oft dicke Bretter bohren und manchmal machen es ein paar Astlöcher unnötig schwer...

Auch wer zwei linke Hände hat, kann immer etwas aufbauen, abbauen, umbauen. Besonders jetzt, da die Tage kürzer werden und sich einige vor lauter Aufgaben hüben wie Dübel in den eigenen vier „Wenden“ im Kreis drehen, ist klar: Die Werkeltungszeit steht vor der Tür: Werkelt, ist glücklich. Wer nicht, rümpft die Nase und kritisiert. Doch wenn man nicht erst vor der eigenen Tür kehrt, macht einem niemand gerne den Hof…! Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Dann gibt es genug anzupacken und wegzupacken, um ein Einpacken zu vermeiden...

Egal, was du zum Guten beiträgst, nur mit dem offiziellen Bauplan machst du Nägel mit Köpfen und triffst den Nagel auf den Kopf. Wenn du danebenhaust, bekommst du einen grünen Daumen und hilfst halt im Garten.

Ja, manchmal macht einem eine Planänderung Estrich durch die Rechnung und man fängt gefühlt von vorne an. Trotzdem sollte man nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen, sondern aufgeschlossen bleiben, wie die Tür daneben... Mit ihr kann man mühelos durch Wände gehen, ganz ohne Staub aufzuwirbeln. Nach eins kommt zwei und Dinge müssen Hand und Fuß haben. Wer am liebsten gleich die Wohnung im Obergeschoss ausbauen will, aber nicht vorhat, sie anderswo wieder einzubauen, hat am Ende doch nur den Dachschaden! Man kann nicht alles halten, wie der auf dem Dach.

Du ahnst es ja nicht.

Also: zurück an die Arbeit. Wenn wir durch konsequentes Heimwerkeln von Zahlen sprechen können, die auf den Boden fallen (Fallzahlen), passt alles, wackelt und … hat Luft! Dann sind auch Masken nicht mehr notwendig. Bis dahin gilt: Eine Hand wäscht die andere – gemeinsam, aber nicht gemein sein.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Das leckerste Möbelstück überhaupt: Nachttisch.

