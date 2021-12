Enttäuscht wegen Corona-Absagen? Dankbar für schöne Momente sein!

Die Aussichten sind trüb. Wie kommen wir gut durch den Corona-Winter? In unserem Adventskalender geben Menschen vom Bodensee Tipps, um helle Momente zu schaffen. Das achte Türchen öffnet SZ-Kolumnist Jürgen Binder:

Ursprünglich hatten wir für den Besuch der Familie unseres Sohnes in Hamburg andere Vorstellungen: Mit den drei Enkeln den Heidepark, Hagenbecks Zoo und vielleicht auch die Miniaturwelt zu besuchen, waren unsere Ideen. Doch größeren Menschenmengen sollte man derzeit besser aus dem Weg gehen. Deswegen sind leider „nur“ Spielenachmittage und das Stöbern in Fotoalben angesagt.

Für unsere Enkel richtige Renner. Mit Feuer und Flamme sind sie dabei. Keine Rede von Frust wegen ausgefallener Sensationen. Sie genießen einfach den Moment, die Großeltern um sich zu haben. Für uns sind das echte Lichtblicke in einer Zeit, in der sich der Frust wegen notwendiger Maßnahmen in gewalttätigen Demonstrationen und Hasstiraden in den sozialen Netzwerken äußert und sogar bis hin zum Mord führt.

Der Advent ist doch die richtige Zeit, um in sich zu gehen, nachzudenken und vielleicht festzustellen, wie viele schöne Dinge unser Leben auch für uns bereithält. Um sich dann mindestens einmal am Tag zu sagen: „Es geht mir doch eigentlich gut!“