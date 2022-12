Dank und Ehre bei der SHW-Bergkapelle

Bei einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier der SHW-Bergkapelle im Kellerhaus in Oberalfingen hat das vereinseigene Blechbläserensemble unter der Leitung von Gebhard Baumann für weihnachtliche Klänge gesorgt. Traditionell stehen die Ehrungen im Mittelpunkt dieser Feier.

Vorsitzender Eugen Krämer zeigte sich froh darüber, dass nach zwei Jahren pandemiebedingter Absage wieder eine Weihnachtsfeier in diesem traditionellen Rahmen stattfinden konnte. Die Bergkapelle könne musikalisch auf ein fast normales Jahr zurückblicken. Lediglich das Dreikönigskonzert habe man am 15. Mai nachholen müssen.

Zwei Engelchen, in Person von Christa Stirner und Heike Kopp, ließen das vergangene Jahr Revue passieren und deckten auf charmante Weise das eine oder andere Missgeschick auf.

Das Orchester freute sich auch in diesem Jahr über die Anwesenheit von Hubert Rettenmaier, dem Vorsitzenden des Blasmusikverbands Ostalbkreis, der gemeinsam mit Eugen Krämer zahlreiche Musikerinnen und Musiker sowie und Vereinsmitglieder ehren konnte.

Sowohl eine Vereinsehrung als auch eine Auszeichnung vom Blasmusikverband erhielten für zehn Jahre Nina Blümel, Jonas Krach und Yvonne Krieger, für 20 Jahre Ronja Erhardt, Thomas Rieger, Philipp Schwarze, Andreas Zeller und der Vorsitzende Eugen Krämer, für 50 Jahre Jürgen Stirner, für 60 Jahre Alfons Hug.

Für langjährige Verbundenheit und Mitgliedschaft im Verein konnten Katharina Enßle-Dittrich, Daniela Melcher, Nadine Haffner und Carolin Lutz für jeweils zehn Jahre, Dorothea Schwarze, Achim Domhan, Heiko Herzog, Felicitas Präger und Jakob Bubenheimer für jeweils 20 Jahre, Andrea Schlagmann für 30 Jahre, Horst Stock für 50 Jahre) sowie Ludwig Blank und Willi Plapp für jeweils 60 Jahre geehrt werden.

Eine Ehrung vom Blasmusikverband für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Rabea Strobel (auch für zehn Jahre im Verein) und Thomas Thor sowie für 40 Jahre Ralf Rüdenauer (auch für 20 Jahre im Verein) und Alexander Bader.

Für ausgezeichnete und langjährige ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Funktionen, unter anderem als zweiter Vorsitzender, erhielt Helmut Legner für 35 Jahre die Förderermedaille. Eugen Krämer erhielt für 20 Jahre als erster Vorsitzender die Förderermedaille in Silber, Heribert Herzog für zehn Jahre als Notenwart die Förderernadel in Bronze und Alexander Pukrop für zehn Jahre als Kassierer die Förderermedaille in Bronze.

Schließlich konnten auch fünf neuen Ehrenmitgliedern ihre Urkunden übergeben werden. Dabei strahlten Gebhard Baumann, Alfons Hug, Helmut Legner, Josef Pukrop und Kuno Stegmaier um die Wette.