Dank Spenden ist Joseph wieder fit

Seit 2006 hilft der Ostracher Verein Kinderhilfe Vipingo den Menschen in Kenia. Im Fokus stand dabei die Future Hope Montessori School im Dörfchen Vipingo an der kenianischen Ostküste. Neben der Finanzierung des Schulalltags rückt seit der Corona-Pandemie vor allem die Lebensmittelversorgung der Familien vor Ort in den Mittelpunkt. Zudem forderte das Schicksal des jungen Joseph die finanzielle Unterstützung durch den Verein.

Mit zwölf Jahren erhielt Joseph die Diagnose Typ1-Diabetes. „In seinem Fall kam auch noch ein Nierenversagen hinzu. Diese Konstellation kommt in Kenia schnell einem Todesurteil gleich“, berichtet Dietmar Rusch, Vorsitzender des Vereins Kinderhilfe Vipingo. Rund 35 000 kenianische Schilling kostet die Behandlung pro Woche, umgerechnet rund 275 Euro – ein Vermögen für die Menschen vor Ort. Die regelmäßige Dialyse und die erforderlichen Medikamente habe der Verein daher finanziert. Seitdem habe sein Gesundheitszustand sich enorm verbessert, dennoch müsse er lernen, mit seiner Krankheit zu leben. Kraft und Mut dazu habe der mittlerweile 15-Jährige. Nach dem Abschluss der achten Klasse an der Future Hope Montessori School durfte er mit auf eine Safari und verfolgt seitdem seinen Traumberuf: Tierfotograf.

Lebensmittelpakete finanziert

Der Alltag in Vipingo ist schon unter normalen Umständen von Armut geprägt, die Corona-Pandemie hat die Probleme noch verschärft. Ein Großteil der Menschen an den Dörfern der Ostküste findet Arbeit im Tourismus. Der ist durch die Reisebeschränkungen zum Erliegen gekommen, sodass rund 1,7 Millionen Kenianer dort ohne Einkommen sind und um die wenigen Jobs als Tagelöhner kämpfen. Hinzu kamen eine ausgefallene Ernte durch eine Heuschreckenplage, heftige Unwetter und rasant steigende Preise für Rohstoffe und Nahrungsmittel.

„Mangels Futter sind selbst Rinder verendet und Familien müssen hungern. Ich rechne damit, dass spätestens im Januar oder Februar die Anfrage nach Lebensmittelpaketen kommt“, berichtet Rusch. Diese habe der Verein schon im vergangenen Jahr finanziert. Für eine Spende in Höhe von 15 Euro packten die Helfer vor Ort Essenspakete. Mit Mehl, Reis, Bohnen und Öl, aber auch Seife kam eine Familie rund zwei Wochen durch und konnte auch auf Hygiene achten. „Rund 70 Familien konnten wir versorgen. Ich gehe davon aus, dass das bald wieder ein Schwerpunkt für unsere Arbeit sein wird“, sagt Rusch. Nicht vergessen bleibt dabei der seit Jahren geplante Bau eines Hauses für die Volontäre an der Schule. Der sei durch frühere Spenden bereits finanziert, sei aber durch die Corona-Pandemie und die noch fehlende Baugenehmigung der Behörden ausgebremst worden.

Gehaltskürzungen

Auch das Team der Future Hope Montessori School musste sich aufgrund von Gehaltskürzungen einschränken. „Wir versuchen mit allen Mitteln und unseren finanziellen Reserven die Kürzungen so gering wie möglich zu halten. Eine besorgniserregende Zeit für alle und besonders hart für die Mitarbeiter und ihre Familien, da sie überhaupt kein Vermögen haben“, berichtet Schulgründerin Carol Hardmann in der aktuellen Mitgliederzeitschrift Buschtrommel.