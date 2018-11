Dank für 1715 Jahre wertvolle Arbeit

Die Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume hat ihre Jubilare geehrt. 105 Mitarbeiter blickten zurück auf zehn bis 40 Arbeitsjahre in der stationären und ambulanten Pflege sowie in den „Lebensräumen für Jung und Alt“. Die Geschäftsführung beschloss, dass das gefeiert werden muss und lud die Jubilare zur Ehrung in den Gallussaal der Stiftung Liebenau ein.

„Danke für ihr Vertrauen. Danke für jedes Lächeln. Danke für ihre Kraft, auch mal Schwieriges auszuhalten“, würdigte Stefanie Locher, Geschäftsführerin der Pflege und Lebensräume der Stiftung Liebenau, die Treue und das Engagement der Mitarbeiter. „Ich schätze ihre Loyalität und Teamfähigkeit, ihr Einfühlungsvermögen für ältere Menschen, ihr umfangreiches Erfahrungswissen und ihre Verbundenheit mit den einzelnen Häusern. Sie sind der Profi, der erste Ansprechpartner. Sie bedeuten für ältere Menschen ein Stück Heimat“, so Locher weiter. „Die Pflege der Zukunft wird vielfältiger. Lassen sie uns den Weg gemeinsam gehen.“

Auch Betriebsratsvorsitzende Stefanie Schäfer würdigte laut Eigenbericht die insgesamt 1715 geleisteten Arbeitsjahre der Jubilare: „Sie sind flexibel, emphatisch und stets bereit, sich dem Wandel durch neue gesetzliche Änderungen anzupassen.“ Schäfer ermutigte die Jubilare, weiterhin am gemeinsamen Ziel mitzuwirken: „Mit ihrem Einsatz, ihrem Fachwissen und ihren langjährigen Erfahrungen, tragen sie wesentlich zum Wohlergehen der uns anvertrauten und zu betreuenden Menschen bei.“ Die Regionalleitungen Heidi Maier (Ravensburg), Monika Paulus (Bodenseekreis), Hans-Dieter Müller (Sigmaringen, Zollernalb, Tübingen, Böblingen, Südliche Weinstraße) und Bernd Reik (Bayern) ehrten ihre Jubilare. „Bleiben sie begeistert, motiviert und gesund“, wünschte Bernd Reik und zollte den Jubilaren seine Anerkennung und seinen Respekt.

Die Bundespreisträger des Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“ 2018, Tim Vögele und Marius Jonasson von der Musikschule Meckenbeuren, bereicherten die Feier mit rhythmischen Finessen an der Marimba und der Trommel.

Die Jubilare

40 Jahre: Maria Fessler. 35 Jahre: Antje Braun und Eva König. 30 Jahre: Andrea Graetsch, Rainer Kirsner und Claudia Senf. 25 Jahre: Lucia Jäger, Stella Lesch, Sybille Löhle-Rauscher, Kerstin Richter, Elvira Stempfle-Cannello, Maria Weckerle und Brigitt Weiss. 20 Jahre: Irene Beisel, Monika Bochtler, Tanja Dietenberger, Gerlinde Ebenhoch, Elisabeth Herzen, Roland Hund, Melanie Janssens, Margarete Jocham, Jolanta Kanska-Schillinger, Branka Kovac, Ingrid Längst, Beatrix Merk, Wolfgang Nothvogel, Zübeyde Onmaz, Julia Reichner, Michael Rothenhäusler, Veronika Sager, Gisela Schatton, Susanne Schaugg-Rapp, Birgit Scheef und Christa Widler. Zehn Jahre: Angelika Benzinger, Markus Bock, Susanne Böhm, Margot Buck, Adelinde Filleböck, Petra Graßmann, Christine Hailer, Achim Hollenbach, Derya Hotamis, Gerda Hotzy, Mustafa Inan, Michaela Kirsch, Iris Kugel, Bettina Kugler, Carolin Loga, Mandy Nieleck, Pauline Nsionu, Brigida Pennucci, Elmaze Qava, Hilda Ramsauer, Ruth Schmid, Silvia Thuma, Christian Totka, Maren Vaupel, Martina Wolfer, Vanessa Wörner und Lydia Zechner.