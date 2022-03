Dank eines Nachhilfeprogramms des Bundes lernen Ellwanger Schüler mit Rückenwind

Ellwangen (ckn) - Um Bildungsdefiziten entgegenzuwirken, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind, haben Bund und Länder das Projekt „Lernen mit Rückenwind“ ins Leben gerufen. Über die Fortschritte in Ellwangen haben die Schulleitungen sowie Vertreter der Nachhilfenetzwerke am Freitag im Pressegespräch informiert.

Joseph Ott, Direktor der Buchenbergschule, erklärte, das Programm solle in erster Linie Lernrückstände in den Kernfächern Mathematik und Deutsch beseitigen. Rund ein Drittel aller Schüler hätten in Folge der Pandemie Defizite entwickelt. Gefördert würden alle Schülerinnen und Schüler, die nach Ansicht ihrer Lehrkraft derlei Rückstände aufwiesen.

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf den Jahrgangsstufen vier, neun und zehn. Sie gelten als Weggabelungen für den weiteren schulischen Werdegang. Es gehe aber ebenso um sozial-emotionale Kompetenzen. Diese seien in Zeiten der Isolation zu kurz gekommen.

Eigene Umsetzung

Die Umsetzung des Förderkonzepts liege bei den jeweiligen Schulen selbst. Möglich seien integrative Maßnahmen im Rahmen des regulären Unterrichts sowie additive Maßnahmen in der außerschulischen Zeit. Letztere würden sich entweder auf die Ganztagsbetreuung oder externe Kooperationspartner verlagern.

Für die Nachhilfe herangezogen werden, dürfen neben hauptberuflichen Lehrern auch Einzelpersonen, die etwa im Ausland als Lehrer tätig waren, in Deutschland jedoch nicht die nötigen Auflagen erfüllen. So könne auf der einen Seite mehr Lehrpersonal abgestellt werden. Zusätzlich seien ihre Fremdsprachenkenntnisse ein Vorteil darin, Kindern aus Migrantenfamilien auf die Sprünge zu helfen, so Ott weiter.

Darüber hinaus greife das Programm auf Partner außerhalb des Schulbetriebs zurück. In Ellwangen sind die Firma goodgrade, die Schülerhilfe und das Kolping-Bildungswerk zur Teilnahme zertifiziert.

Mehr Lehrer benötigt

Für die Durchführung erhalte jede Schule einen Sockelbetrag von 2500 Euro. Hinzu kämen 50 Euro pro Schüler. Bei einer Schule mit 400 Schülern ergebe sich daraus ein Betrag von 22 500 Euro.

Dieser Betrag würde zum einen für Lerngutscheine aufgewendet werden, mit denen die Schüler kostenfrei Nachhilfestunden bei den Partnerfirmen in Anspruch nehmen können. Zum anderen könnten bis zu 15 Prozent des Betrags in Neuanschaffungen der Schule investiert werden – mit Ausnahme von IT-Technik wie Tablets und Laptops.

Es sei bereits abzusehen, dass der Finanzrahmen einigen Schulen nicht ausreichen werde. Aufstockungen seien jedoch zum Teil möglich. Problematisch gestalte sich außerdem die Gewinnung von ausreichend Lehrkräften.

Schüler sind bereit

Derzeit seien in der Buchenbergschule schon fünf Personen als zusätzliche Nachhilfelehrer eingestellt worden: Drei von ihnen sind außerordentliche Lehrer. Hinzu kämen zwei Studentinnen. Der Rektor hofft auf noch mehr Bewerbungen.

Das Peutinger-Gymnasium arbeite seit Januar mit der Firma goodgrade zusammen. „Das klappt bei uns hervorragend“, berichtete Schulleiterin Stella Herden. Von ihren insgesamt 800 Schülern hätten 110 Nachholbedarf.

Die Schüler sei sich darüber meist im Klaren und nähmen Hilfe gerne an. Als eine Art Nachhilfe im sozial-emotionalen Bereich, veranstalte ihre Schule zudem gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen für die Schüler.„Das ist ein tolles Projekt vom Bund“, zog Herden Fazit.

In der Eugen-Bolz-Realschule sei der Wochenplan zudem um eine Stunde für Pädagogische Schwerpunkte ergänzt worden, erzählte Rektor Martin Burr. Ziel davon sei, den Schülern Motivation mitzugeben und sie zum eigenverantwortlichen Arbeiten anzuspornen. „Lernen sollte wieder Spaß machen“, stellte Burr fest.