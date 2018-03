„Dance Prix“: Funky Souls und dejavu wollen die Wildcard

Die Jury hat gewählt. Neun der zehn Crews, die beim ersten „Dance Prix“ in der Biberacher Stadthalle am 1. Februar an den Start gehen, stehen fest. Die zehnte Crew, die beim Wettbewerb der Hip-Hop-Tanzgruppen antritt, schicken die Fans der Südfinder-Facebookseite per Wildcard ins Rennen. Darauf hoffen Funky Souls und dejavu.

Die Studenten Björn Tribensky und Daniel Schuster waren bei den Funky Kids, der Hip-Hop-Dance-Gruppe von Jugend Aktiv in Biberach. Für den „Dance Prix“ haben sie die Funky Souls gegründet. Schuster erklärt: „Wenn hier schon mal so ein wichtiger Hip-Hop-Event ist, müssen wir auf jeden Fall mitmachen und Biberach repräsentieren.“ Die zehnköpfige Crew besteht aus acht ehemaligen und zwei aktiven Funky Kids. Tribensky erklärt, wie musikalische Vorlieben seinen Tanzstil und den der Gruppe beeinflussen: „Ich mag eher die ursprünglichen Stile des Hip-Hop wie Oldschool und Breaks. Die haben ihre Wurzeln in den 1980er-Jahren, als auch der Breakdance entstand, und sie haben die Musik zum Tanz geliefert.“ Ohnehin sei Breakdance schon fast eine Lebenseinstellung. „Breakdance ist auf der ganzen Welt gleich“, sagt Tribensky. Das Training für den „Dance Prix“ beschreibt er so: „Musik an, leichtes Aufwärmen, dann einfach loslegen und improvisieren. Die besten Moves entstehen spontan.“

Auch in Schönebürg wird fleißig geübt. Barbara Moll ist die Trainerin von dejavu, die Hip-Hop-Tanzgruppe des SC Schönebürg besteht aus 13 jungen Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren. Die heute 33-jährige kaufmännische Angestellte Moll hat die Gruppe gegründet, die in der aktuellen Konstellation seit rund vier Jahren auftritt. Sie sagt: „Wir wollten immer auch Männer dabei haben. Es haben immer mal wieder welche bei uns reingeschnuppert. Geblieben ist aber keiner. Es war ihnen wohl zu schwer.“ Moll ist Anfang der 1990er-Jahre über den damals erwachenden deutschen Hip-Hop zum Hip-Hop-Tanz gekommen. „Ich liebe den Beat, harte, kraftvolle, ausdrucksstarke Bewegungen“, sagt die Trainerin, die nur vor-, aber nie mittanzt. Für die Teilnahme am „Dance Prix“ sei ihre Gruppe gerüstet. „Ein großer Teil unserer Choreografie ist schon fertig“, sagt Moll.

Noch bis einschließlich Dienstag, 10. Dezember , können Sie online abstimmen, wen Sie mit der Wildcard ins Rennen um den „Dance Prix 2014“ schicken wollen.

