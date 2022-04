Damit Patienten gut auswählen können

Bad Saulgau/Berlin (sz) - Mit zwölf stationären Einrichtungen sorgen die Waldburg-Zeil Kliniken in vier Bundesländern dafür, dass körperliche, psychische und soziale Folgen einer Erkrankung beseitigt oder abgemildert werden. Welche Klinik aber eignet sich für die Behandlung und welche hebt sich durch besonders gute Bewertungen ab? Auf diese Frage gibt das unabhängige Rehaportal von Qualitätskliniken.de auch in diesem Jahr eine Antwort. Mehr als 175 Rehakliniken erhielten im Jahr 2022 das Premium-Siegel für Qualitätstransparenz. Alle Waldburg-Zeil Rehakliniken, so auch die Rehabilitationsklinik in Bad Saulgau, wurden damit ausgezeichnet.

„Wir veröffentlichen absolut transparent, freiwillig und patientenorientiert Informationen über unsere medizinische Qualität“, erläutert der Kaufmännische Leiter der Fachklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Roland Aigner. Denn wir möchten, dass Patienten auf einer fundierten Grundlage selbst entscheiden können, wo sie ihre Reha verbringen.“ Die ausgezeichnete Waldburg-Zeil Einrichtung ist im Rehaportal unter „Ausgezeichnete Rehakliniken 2022“ zu finden.

Grundlage für die Auszeichnung ist laut Pressemitteilung die Bewertung von Behandlungsqualität, Patientenzufriedenheit, Patientensicherheit und Organisationsqualität. „Wir stellen auf der überregionalen Plattform Auskünfte zur Verfügung, die weit über unsere gesetzlichen Anforderungen zur Qualitätssicherung hinausgehen“, erläutert Aigner. „Denn wir wollen, dass sich Patienten gut informieren können und ihr Wunsch- und Wahlrecht auf einer soliden Grundlage ausüben.“ Allein für die Bewertung der Patientenzufriedenheit hat das Rehaportal Daten aus dem Jahr 2021 von über 56 000 Patientinnen und Patienten ausgewertet.

Parallel arbeitet das Rehaportal mit Wissenschaftlern des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf an neuen Bewertungsverfahren für Rehakliniken. Zukünftig wird der Fokus noch stärker auf die Erhebung von Patient Reported Outcomes gelegt. Als solche werden Messinstrumente bezeichnet, bei denen Patienten den eigenen Gesundheitszustand zu verschiedenen Zeitpunkten im Behandlungsverlauf direkt bewerten.

Die Rehabilitationsklinik Saulgau, Fachklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, ist eine von zwölf Waldburg-Zeil Kliniken. 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen 4000 Patienten im Jahr. Roland Aigner leitet das 247 Bettenhaus mit Chefarzt Dr. Christian Dynybil. Das Rehaportal wurde von der Stiftung Health on the Net sowie dem Verein AFGIS für nutzerfreundliche Websites und hochwertige Gesundheitsinformationen zertifiziert.