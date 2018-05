Damit kein Glyphosat in den Käse gelangt

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist seit Langem heftig umstritten. Die Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz (BN) hat eine Umfrage unter Westallgäuer Käsereien gestartet, wie es ihre Milchlieferanten mit der Verwendung von Glyphosat halten.

Als der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) im Alleingang in Brüssel im Herbst vergangenen Jahres die Einsatzgenehmigung für weitere fünf Jahre verlängerte, schlug dies hohe Wellen, schreibt der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung. Die Berchtesgadener Milchwerke in Piding verboten daraufhin in einem aufsehenerregenden Schritt ihren 1800 Milchlieferanten per Vertrag die Verwendung von Glyphosat. Das trug dem Unternehmen bundesweit hohe Sympathiewerte ein. Nach einer bundesweit durchgeführten Umfrage lehnen über 70 Prozent der Befragten den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft ab, schreibt der BN weiter. Die Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz hat dies zum Anlass genommen und sich bei den Westallgäuer Käsereien in den Gmeinden Gestratz, Lindenberg, Scheidegg, Stiefenhofen und Weiler-Simmerberg umgehört, um zu erfahren, wie es ihre Milchlieferanten mit der Verwendung von Glyphosat halten. Dabei haben die Lindauer Naturschützer ausdrücklich auf die merkenswerte Vorreiterrolle durch die Berchtesgadener hingewiesen. „Das Ergebnis der Umfrage ist erfreulich“, erklärt Erich Jörg, der Lindauer Kreisvorsitzende. Nur eine Käserei habe berichtet, dass einige wenige Bauern zur Ampferbekämpfung in geringen Mengen einsetzen würden. Man beabsichtige aber, so das Westallgäuer Unternehmen, noch heuer per Vertrag den Einsatz von Glyphosat gänzlich zu untersagen.

Gentechnik- und glyphosatfrei

Ein Genossenschaftsvertreter habe besonderen Wert auch auf die Feststellung gelegt, dass es eine logische Konsequenz sein müsse, nicht nur gentechnik-, sondern auch glyphosatfrei zu sein. Das könne dann noch zusätzlich touristisch Anklang finden. Der Kreisvorsitzende Erich Jörg dazu: „Nicht nur die Touristikvereine sollten das aufgreifen. Auch die Verbraucher werden das durch den vermehrten Kauf der Produkte honorieren.“

„Am Ende profitieren alle, Erzeuger, Verbraucher und die Umwelt“, so Jörg. Gerade in einer Zeit, wo das Insektensterben in aller Munde sei, sei der Verzicht auf das Totalherbizid ein wichtiges Signal. Die Genossenschaftsvertreter gaben dem BN doch ein Problem zu Protokoll: Bei Kauf von Futtermitteln sie nicht gewährleistet, dass diese nicht mit dem Herbizid behandelt worden seien. Man werde aber mit den regionalen Futtermittelherstellern in eine zielführende Diskussion eintreten, so der Gerschäftsführer einer Käserei in der Umfrage der BN-Kreisgruppe.

„Wir wissen auch, dass die breite Anwendung von Glyphosat, insbesondere im Obstbau, noch lange nicht vom Tisch ist. Aber ein Stein kommt zum anderen. Der Druck von unten nach oben muss wachsen“, erklärt der Lindauer Kreisvorsitzende abschließend zum Ergebnis seiner Anhörung.