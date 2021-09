Damit die Stimme zählt

Bad Waldsee (sz) - Der 20. Deutsche Bundestag wird am Sonntag, 26. September, gewählt. Baden-Württemberg ist in 38 Wahlkreise eingeteilt. Sie tragen die Nummern 258 bis 295. Die Stadt Bad Waldsee gehört zum Wahlkreis 294 (Ravensburg). Jeder Wähler hat zwei Stimmen.

Die Erststimme wird für eine Direktkandidatin beziehungsweise einen Direktkandidaten und die Zweitstimme für die Landesliste einer Partei abgegeben. Zur Abgabe einer gültigen Stimme muss der Wählerwille klar erkennbar sein. Um jeden Zweifel auszuschließen, sollte die Stimme auf dem Stimmzettel deshalb deutlich in den Kreis der Erst- beziehungsweise Zweitstimme markiert werden. Stimmen sind ungültig, wenn der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt ist, keine Kennzeichnung enthält, für einen anderen Wahlkreis gültig ist (nur Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen anderen Wahlkreis im selben Bundesland gültig ist), den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

Wer sich für die Briefwahl entscheidet, muss sie beantragen. Möglich ist das grundsätzlich bis Freitag, 24. September, 18 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet jedoch um frühzeitige Beantragung, sodass die per Post versandten Briefwahlunterlagen rechtzeitig vorliegen. Die Wahlbriefe können portofrei per Post zurück an die Stadtverwaltung geschickt werden – die Anschrift ist bereits auf dem Wahlbrief hinterlegt. Bitte beachten: Kurz vor dem Wahltag verschickte Wahlbriefe gehen eventuell nicht rechtzeitig bei der Stadtverwaltung ein. Zu spät eingegangene Wahlbriefe sind ungültig. Alternativ ist es möglich, die Wahlbriefe bis zum Wahltag, 26. September, 18 Uhr im Briefkasten des Rathauses, Hauptstraße 29, einzuwerfen (siehe Bild).

Die Stadt Bad Waldsee ist in 14 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 5. September zugesendet wurden, sind der jeweilige Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben. Die Wähler sind gebeten, ihre Wahlbenachrichtigung und ein Ausweisdokument mitzubringen. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten auch beim Besuch des Wahllokals verschiedene Vorgaben (siehe nebenstehenden Artikel).

Bitte beachten: Das Wahllokal des Wahlbezirks 011 befindet sich bei der diesmaligen Bundestagswahl nicht in der Stadthalle, sondern im Foyer des Jugendkulturhauses.

Wählen während der Pandemie – Fragen und Antworten

Der Wahltag ist ebenfalls von der Pandemie und deren Regelungen geprägt.

Was ist beim Besuch der Wahllokale zu beachten?

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Die Abstandsregeln sind sowohl vor als auch im Wahllokal zu beachten und umzusetzen. Da sich im Wahllokal nur so viele Personen zeitgleich aufhalten dürfen, wie sich Wahlkabinen im Wahllokal befinden, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Die Stadtverwaltung bittet darum, im Wahllokal möglichst wenig zu sprechen und das Wahllokal nach der Stimmabgabe zügig zu verlassen.

Gilt in den Wahllokalen die Maskenpflicht?

Ja, in den Wahllokalen besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes, der den Standard FFP2 oder KN95 oder N95 oder einen vergleichbaren Standard erfüllt.

Wie werden die Hygieneregelungen in den Wahllokalen umgesetzt?

Vor dem Betreten muss sich jede Person die Hände desinfizieren. Hierfür steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Aushänge informieren über Warteregeln. Nach Bedarf werden im Wartebereich Abstandsmarkierungen angebracht. Zudem wird in jedem Wahlgebäude zusätzlich zu den Wahlhelfern ein Ordnungsdienst eingesetzt. Die Wahlkabinen werden ebenfalls regelmäßig desinfiziert. Am Tisch zur Ausgabe der Stimmzettel, sowie am Tisch des Wahlvorstandes ist ein Spuckschutz angebracht.

Wer ist vom Besuch des Wahllokals ausgeschlossen?

Wer typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweist oder einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegt, darf kein Wahlgebäude betreten. Der Zugang wird zudem verweigert, wenn die Maskenpflicht – ohne Vorliegen eines Ausnahmegrundes – nicht ausgeführt wird.

Ist die Abgabe von Kontaktdaten für eine eventuelle Kontaktverfolgung notwendig?

Kontaktdaten werden nur von Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahllokal aufhalten, vom Wahlvorstand notiert. Wählende Gäste sind davon nicht betroffen.

Gibt es eine Alternative zur persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal?

Wer in Pandemie-Zeiten lieber nicht im Wahllokal wählen will, sollte zeitnah Briefwahlunterlagen beantragen – schriftlich, per E-Mail, durch persönliche Vorsprache oder über www.bad-waldsee.de. Anträge sind zwar generell bis Freitag, 24. September, um 18 Uhr möglich, aber zur Sicherheit sollte der Antrag möglichst früh gestellt werden. Schließlich gilt es, die Zeit für die Bearbeitung und die Postlaufzeit zu berücksichtigen.