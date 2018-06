Damit der Wangener Einzelhandel eine Zukunft hat

Welche Zukunft hat der Wangener Einzelhandel? Unter anderem um diese Frage ging es unlängst beim Bericht des städtischen Wirtschaftsförderers Holger Sonntag im Verwaltungsausschuss. Vor allem angesichts derzeit sichtbarer Leerstände treibt manche Räte die Sorge um, dass Gewerbetreibende vor allem im Altstadtbereich schwierigen Zeiten entgegen gehen. Ist dem wirklich so?

Zunächst gilt es grundsätzlich einmal festzuhalten: Verglichen mit anderen Städten in der Größenordnung Wangens ist die Allgäustadt, was ihr Zentrum angeht, eine Insel der Glückseligkeit. Es gibt eine erstaunliche hohe Zahl von Lebensmittlern, Gastronomiebetrieben oder Geschäften für Dinge des täglichen Gebrauchs – in Branchen, die anderswo längst ausgestorben oder auf die grüne Wiese abgewandert sind. Dabei profitiert der Einzelhandel im Innenstadtbereich zweifellos vom historischen Ambiente einer Altstadt, die übers Jahr hinweg unzählige Besucher anlockt. Das allein ist es jedoch nicht. Wer erfolgreich sein will, muss auch kreativ sein, muss Nischen besetzen und darf sich dem technischen Wandel – Stichwort: Onlinehandel – nicht verschließen. Das gilt nicht nur für Existenzgründer, sondern auch für Traditionsgeschäfte.

Der Rückblick auf die vergangenen Jahre im Wangener Altstadtbereich hat zudem gezeigt: Innovative und pfiffige Konzepte müssen nicht an vergleichsweise kleinen Ladenflächen scheitern. Dass es hierbei eine Fluktuation gibt, wohlgemerkt mit einer Leerstandsquote auf niedrigem Niveau, ist natürlich und hält eine Altstadt lebendig.

Damit dies so bleibt, darf man sich auf diesem insgesamt erfreulichen Status quo aber nicht ausruhen. Eine Händlerumfrage, wie sie die Stadt jetzt angehen will, kann hier Hinweise für die Antworten auf zukunftsweisende Fragen geben. Beispielsweise: Wie muss ein Mobilitätskonzept ausschauen, damit das Stadtzentrum seinem Namen gerecht wird? Wie sieht ein sinnvoller Kompromiss beim Thema „einheitliche Öffnungszeiten“ aus? Und vielleicht etwas provokant gefragt: Gibt es Möglichkeiten, investitionsbereiten Eigentümern oder Gewerbetreibenden in der Innenstadt in baurechtlichen Dingen mehr entgegenzukommen?

Die Stadt, auch in Kooperation mit der Leistungsgemeinschaft, sollte hier bald die Weichen stellen. Damit der Wangener Einzelhandel auch langfristig eine Zukunft hat.