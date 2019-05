Damen aus Kettenacker müssen den Verein wechseln

Bei der Jahresversammlung des SV Bronnen hat man sich erfreut gezeigt, dass der Mannschaft der Klassenerhalt in der Kreisliga A gelungen ist. Entgegen früheren Jahren waren diesmal viel mehr Mitglieder gekommen, um sich über das abgelaufene Vereinsjahr zu informieren. Vor allem die Fußballerinnen waren sehr präsent. Ortsvorsteher Manfred Schaller, der seit seiner Amtsübernahme bei jeder Versammlung zugegen gewesen ist, wurde für sein gutes Mitwirken als Ortsvorsteher mit einem kleinen Präsent geehrt.

Vorsitzender Berthold Lieb begrüßte neben Bürgermeister Holger Jerg und Ortsvorsteher Manfred Schaller auch das Ehrenmitglied Manfred Supper. In seinem Rechenschaftsbericht ging Lieb auf die wichtigsten Ereignisse ein. Ein Höhepunkt war der Nichtabstieg der ersten Herrenfußballmannschaft aus der Kreisliga A. Auch in diesem Jahr hat man seit dem vergangenen Wochenende mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.

Die Bewirtung beim Jazz-Festival, beim Straßenverkauf der Narrenzunft Horig am Fasnetdienstag und das Skat- und Binokelturnier waren weitere Highlights. „Bei uns gibt es Fußball, Tischtennis und Lauftreff sowie Frauenturnen im Angebot, es ist also für fast jeden etwas dabei,“ warb Lieb.

In seinem Ausblick auf 2019 ging er auf die geplante Sanierung oder den Neubau des Sportheims auf dem Köllenberg ein, auf die Teilnahme beim kommenden Cityfest, Bewirtung beim Jazz am Schloss und einen geplanten Vereinsausflug unter dem Motto „Sport-Event.“

Martina Reiser-Pesti ließ als Schriftführerin das ganze Jahr noch einmal chronologisch ablaufen. In ihren Abteilungsberichten hatten Uwe Voss (Fußball), Manfred Lieb (Tischtennis) und Franz Bertele (Lauftreff/Frauenturnen) überwiegend positives zu berichten. Alle dankten vor allem der Stadt für die kostenlose Überlassung der Sporthallen. Ebenso ging Dank an die zahlreichen Sponsoren, ohne die die ganze Vereinsarbeit nicht zu bewältigen wäre.

Von der Damenfußballmannschaft SGM-Alb-Lauchert wurde berichtet, dass aufgrund von Verbandsvorschriften nur noch drei und nicht mehr wie bislang vier Mannschaften in der Spielgemeinschaft zugelassen sind.

Da die SG KFH Kettenacker am wenigsten Damen stellt, wurde dieser Verein herausgenommen, sodass nur noch Spielerinnen der Vereine TSV Gammertingen, SV Bronnen und TSV Neufra spielberechtigt sind. „Spielerinnen von der SG KFH müssten also in einen der drei Vereine wechseln, um weiter mitspielen zu können,“ erklärte Voss.

Kassierer Dietmar Ufer hatte seinen Jahresbericht akribisch vorbereitet und erläuterte den Anwesenden die wichtigsten Zahlen der Einnahmen- und Ausgabenseite. Vor allem die Verbandsabgaben schlagen dabei negativ zu Buche und das schon über Jahre. Dass alles korrekt war, bestätigten die beiden langjährigen Kassenprüfer Peter Gack und Manfred Schaller und empfahlen die Entlastung des Kassierers.

„Der SV Bronnen repräsentiert gelebtes Ehrenamt und nimmt viele Sachen selbst in die Hand“ meinte Bürgermeister Holger Jerg in seinem Grußwort. Er sei froh, dass ihn der Verein immer wieder beim Jazzkonzert unterstütze. Er ging auch kurz auf den geplanten Neubau eines Vereinsheimes auf dem Köllenberg ein, aber hier gäbe es noch einige rechtliche Hürden zu nehmen. Aber man sei optimistisch, dass es am Ende klappen werde.

Abschied vom engagierten Ortsvorsteher

„Bleibt wie ihr seid, immer bodenständig“ appellierte Ortsvorsteher Manfred Schaller in seinem letzten Grußwort an die Versammlung, denn bekanntlicherweise wird er nach den Wahlen nicht mehr als Ortvorsteher zur Verfügung stehen. Dafür, dass er bei jeder Hauptversammlung dabei war und auch ansonsten den Verein mit Rat und Tat unterstützte, dankte ihm die Vorstandschaft mit einem kleinen Präsent. „Es war immer eine angenehme Zusammenarbeit“, bedankte sich Schaller. Er nahm dann auch die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor, die einstimmig erteilt wurde.

Eine Beitragserhöhung vor allem aufgrund gestiegener Verbandsabgaben von 25 auf 30 Euro für Einzelmitglieder wurde einstimmig beschlossen. Der Familienbeitrag erhöht sich entsprechend.

Bei den Wahlen wurden Kassierer Dietmar Ufer, Schriftführerin Martina Reiser-Pesti, Abteilungsleiter Tischtennis Manfred Lieb und Kassenprüfer Peter Gack und Manfred Schaller einstimmig wiedergewählt. Beisitzer Fußball sind Christoph Lieb und Marcel Bravo (neu). Alle anderen Vorstandspositionen werden dann wieder im nächsten Jahr gewählt.