New Jersey (dpa) - Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks sind in der Nordamerikanischen Basketball-Liga zu einem souveränen Auswärtssieg gekommen. Die Texaner gewannen bei den New Jersey Nets mit 117:101. Für die Gastgeber war es die 18. Niederlage im 18. Saisonspiel. Damit haben die Nets einen neuen Negativ-Startrekord in der NBA aufgestellt. Nowitzki war mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer seines Teams.