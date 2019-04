Dahlmeiers Karriere-Planung: Darüber noch nicht nachdenken

Biathlon-Star Laura Dahlmeier verschwendet keine Gedanken an einen Rücktritt nach Olympia, wie es Magdalena Neuner einst vorgemacht hat.

„Darüber möchte ich noch nicht nachdenken. So etwas entscheide ich situativ. Ich habe nichts geplant, lasse einfach alles auf mich zukommen“, sagte die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin im Interview der „Sport Bild“.

„Aber klar ist. Für mich gibt es noch andere Dinge im Leben außer Biathlon. Ich hätte mal richtig Lust auf eine Weltreise über mehrere Monate. Ohne Termine und Trainingspläne. Sich einfach treiben lassen, ohne schlechtes Gewissen, dass man sein Stabi-Training verpasst hat“, sagte die 24-Jährige. Rekordweltmeisterin Neuner hatte nach zweimal Gold vor acht Jahren in Vancouver angekündigt, nicht noch einmal an Olympia teilnehmen zu wollen und ihre Laufbahn zwei Jahre später beendet.

Vor ihrem ersten Olympia-Auftritt am Samstag im Sprint-Wettkampf dämpfte Dahlmeier noch einmal die Erwartungen. „Mir war schon vor Saisonbeginn bewusst, dass die fünf Goldmedaillen von der WM 2017 in Hochfilzen eine einmalige Geschichte waren. So etwas wird es vielleicht nie wieder geben“, sagte sie. Damals habe einfach alles gepasst. Im vergangenen Februar hatte die Skijägerin aus Garmisch-Partenkirchen bei jedem ihrer sechs Starts Edelmetall gewonnen. Neben fünf mal Gold gab es einmal Silber im Sprint.