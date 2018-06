„Dafür gibt es keine Rechtfertigung“

Das Spiel der Kreisliga B, Staffel IV, zwischen der S G KFH Kettenacker und dem SV Bingen/Hitzkofen , ist am vergangenen Sonntag in einem Tumult geendet (die SZ berichtete). In dessen Verlauf wurde ein 20-jähriger Spieler der SG Kettenacker/Feldhausen/Harthausen durch einen Tritt gegen den Kopf schwer von einem Spieler des SV Bingen/Hitzkofen verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach dem Schlusspfiff. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

Gerade hatte der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 1:1 abgepfiffen, gingen Spieler beider Mannschaften aufeinander los. Als ein Kettenacker Spieler auf dem Boden lag, trat – nach Zeugenaussagen, das ergaben die Ermittlungen der Polizei – von einem gleichaltrigen Spieler des SV Bingen/Hitzkofen mit voller Kraft gegen den Kopf. Der Getroffene stand zwar noch auf und ging in Richtung Vereinsheim. Dort brach er zusammen. Der Dienst habende Sanitäter alarmierte den Notarzt, der wiederum Rettungskräfte des Bundeswehrkrankenhauses Ulm (BWK) verständigte. Der verletzte Kettenacker Spieler wurde in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg geflogen. Laut Polizeibericht nahm die Polizei gegen den Spieler des SV Bingen/Hitzkofen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen dauern an.

Das bestätigt auch Polizeisprecher Edwin Dobler am Montagmittag gegenüber der Schwäbischen Zeitung. „Das ist alles im Gange. Es gab wohl ein Gerangel nach dem Schlusspfiff, Aggressionen, in deren Verlauf dies passierte.“ Die im Polizeibericht dargestellte Version hätten, so Dobler, eine „Vielzahl an Zeugen“ bestätigt. „Noch am Ort haben die Polizisten die Zeugen vernommen, die dies aussagten“, erklärt Dobler weiter. In den nächsten Tagen werden weitere Zeugen vernommen. Je nach Schwere des Vergehens droht dem vermeintlichen Übeltäter eine Geld- oder sogar eine Haftstrafe. „Sollte aus der gefährlichen Körperverletzung eine schwere Körperverletzung werden, also der SG-Spieler bleibende Schäden davontragen, droht dem Verursacher eine schwerere Strafe.“

Doch 24 Stunden nach dem Vorfall scheint es dem betroffenen Spieler der SG Kettenacker besser zu gehen. Am Sonntag klagte er – nach einer eingehenden Untersuchung im Krankenhaus Ravensburg, wo er derzeit noch behandelt wird, über Schwindel und Lähmungserscheinungen. Ein Zustand, der bis Montagmorgen angehalten habe, so Werner Leipert , Vorsitzender der SG Kettenacker. „Aber inzwischen konnte er aufstehen, das Bett verlassen. Es geht ihm den Umständen entsprechend“, sagt Leipert. Auch er verurteilt Gewalt auf dem Sportplatz. „Klar, im Fußball gibt es immer mal etwas, ob verbal oder einen Schubser. Aber so etwas darf nicht vorkommen. Das ist klar. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.“ Das Spiel selbst sei unauffällig gewesen, das Unentschieden gerecht. „Und dass dann so etwas passiert…“ Man habe eigentlich in dieser Richtung nie Probleme gehabt, bestätigt Leipert, der am Sonntag alle Hände voll zu tun hatte, ehe gegen halb acht die Polizisten wieder abzogen. „Natürlich haben wir uns danach noch kurz zusammengesetzt und eine Manöverkritik abgehalten.“ Er selbst habe den Vorfall nicht gesehen, sei damit beschäftigt gewesen, die Streithähne zu trennen.

Auch beim SV Bingen/Hitzkofen, aus deren Reihen der vermeintliche Täter stammt, ist man über die Vorfälle bestürzt. „Soweit ich es gesehen habe, gab es unmittelbar nach dem Spiel eine Rudelbildung, aber ich war da schon auf dem Weg zu meinem Auto“, erklärt Holger Glaser , Pressewart des SV Bingen/Hitzkofen. „Da war das alles schon passiert, deshalb kann ich eigentlich nicht viel sagen.“ Er zeigt sich bestürzt über die Vorfälle – ebenso wie Bingens Trainer Markus Bednarek . „Ich selbst habe den Vorfall nicht richtig gesehen.“ Aber natürlich müsse man das aufarbeiten. „Sollte sich das alles so herausstellen wie es jetzt scheint, muss man Konsequenzen ziehen. Das ist nicht meine Art auf dem Sportplatz aufzutreten“, verurteilt Bednarek den Vorfall aufs Schärfste.

Den beschuldigten Spieler bezeichnet Bednarek als „total unauffällig“. Er ist jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns und nie aufgefallen. Er ist sehr trainingsfleißig.“ Bednarek selbst schließt Konsequenzen für sein eigenes Engagement nicht aus. „Jeder Spieler muss sich nach seiner Leistung an die eigene Nase fassen“, das habe er der Mannschaft auch nach dem Spiel gesagt. Es könne nicht sein, dass man sich so verhalte.

Inzwischen führten auch Verantwortliche beider Vereine Telefongespräche, in denen sie um Schadensbegrenzung und gesunden, vernünftigen Austausch bemüht waren. „Das Ermittlungsverfahren wird ergeben, was wirklich passiert ist. Das Sportgericht wird ein entsprechendes Urteil fällen. Es darf aber auch keine in irgendeiner Weise geartete Retourkutsche geben“, sagt Werner Leipert. Natürlich wissen beide, dass sie spätestens in der Saison 2013/2014 wieder aufeinandertreffen.